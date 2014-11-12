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Yırca'da işten çıkarılan güvenlik görevlileri 3 bin 600 liraya anlaştı

İşten çıkarılan güvenlik görevlileri, protesto için kararın alındığı binanın önünde beklemeye başlamıştı

12 Kasım 2014 08:38

Yırca'da Danıştay kararı sonrası işten çıkarılınca eyleme başlayan güvenlik görevlileri, firma yetkililerinin 3 bin 600 liralık teklifini kabul ederek eylemlerine son verdi.

Manisa'nın Soma ilçesinde zeytin ağaçlarının söküldüğü termik santral şantiyesinde, işten çıkarılan güvenlikçilerle firma yetkilileri arasındaki kriz sona erdi. 

İşten çıkarılan güvenlik görevlileri, protesto için kararın alındığı binanın önünde beklemeye başlamıştı.

Geçen hafta zeytin ağaçlarının kesilmemesi için nöbet tutan köylülere firmanın talimatıyla müdahale ettiklerini belirten güvenlikçiler, emeklilik sözünün tutulmadığını belirtip kullanıldıklarını söylemişti.

Güvenlikçilerle firma yetkilileri arasında dün gün boyu devam eden görüşmelerde anlaşma sağlandı.

Buna göre firma, güvenlik görevlilerine 3 bin 600 lira para vermeyi ve bu süreçteki olası mahkeme masraflarını karşılamayı taahhüt etti.

Anlaşmanın ardından şantiyedeki eylem sona erdi.

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