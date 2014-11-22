Ak-Saray'ın bahçesine dikilen ağaçların tanesi 3000 Euro mu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapılan ve hem ağaç katliamına neden olması hem de yapılan yüksek harcamalar nedeniyle eleştirilere hedef olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ilişkin iddiaları bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu'nun Başbakan Ahmat Davutoğlu'nun cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde "Ak-Saray olarak bilinen yapıda 1000’den daha fazla oda olduğu iddiası doğru mudur? Ak-Saray’daki mevcut oda sayısı nedir? soruları yer aldı.

Tanrıkulu'nun TBMM Başkanlığına verdiği Ak-Saray soru önergesi şöyle:

- Başbakanlık için yapılan ve kamuoyu tarafından Ak-Saray olarak bilinen yapıda 1000’den daha fazla oda olduğu iddiası doğru mudur? Ak-Saray’daki mevcut oda sayısı nedir?

- Ak-Saray’ın peyzajı için harcanan para nedir?

- Ak-Saray yerleşkesine tanesi 3000 Euro’luk ağaç alındığı iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, kaç adet ağaç alınmıştır?

- Ak-Saray yerleşkesi projesi maketinde, Atatürk Orman Çiftliği içinde yer alan Marmara Köşkü’nün yer almaması, köşkün yıkılacağını mı göstermektedir?

- Ak-Saray yerleşkesi için daha ne kadar harcama yapılacaktır?