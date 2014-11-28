Ak Saray'ın ağaçlarını gönderen Lappen konuştu

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi içine Başbakanlık binası olarak inşa edilen, ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yerleştiği “Ak Saray”ın bahçesine dikilen ağaçları gönderen Alman Lappen şirketinin sahibi Dieter Lappen T24'e konuştu. Lappen Türkiye’ye gönderilen 280 TIR dolusu ağacın tamamının Ak Saray'a dikilmeyeceğini söyledi.

Lappen, İstanbul Fuar Merkezi’nde (IFM) düzenlenen “Türkiye 2014 Flower Show” fuarında stant açtı. Fuarda T24'ün sorularını yanıtlayan Lappen, Türkiye’ye gönderilen 280 TIR ağacın Türkiye’de çeşitli bölgelere dağıtılacağını belirtti.

‘Nakliye bize ait değil’

Lappen şirketi olarak sadece ağaç sattıklarını belirten Dieter Lappen, “Nakliyeyi biz yüklenmiyoruz, dolayısıyla kimin yaptığını bilmiyoruz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde yer verdiği “Ak Saray yerleşkesine tanesi 3 bin Euro’luk ağaç alındığı iddiası doğru mudur” sorusunu yanıtlayan Lappen, “Adet olarak fiyat belirlenmez. Ama gönderilen ağaçlar arasında 3 bin Euroluk ağaç yok. Firma olarak elimizde 10 bin Euro’ya da sattığımız ağaçlar var, ancak onları satamadık” dedi.

Ağaç sayısı ve fiyat sorusu cevapsız

Lappen, T24'ün, Türkiye'ye gönderilen ağaçların ne kadarının Cumhurbaşkanlığı'na gittiği sorusunu cevaplamadı. Cumhurbaşkanlığı'na satılan ağaçların fiyatına ilişkin soruyu da cevapsız bıraktı.

‘Bakım masrafları saraya ait’

Bir kısmı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na dikilen ağaçların bakımını kendilerinin yapmayacağını söyleyen Lappen, “Bakımları alan kişinin sorumluluğunda, dolayısıyla ağaçların bakımı ile ilgili maliyet de onlara ait” diye konuştu.

'Yeri tartışılabilir, ama sarayla övünmelisiniz'

Dieter Lappen, 10 yıldır Türkiye ile iş yaptıklarını, yüzlerce bağlantıları olduğunu, dolayısıyla Ak Saray’a dikilecek ağaçlar için birçok kişiyle görüştüklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na dikilen ağaçların Avrupa’nın “en iyi ağaçları” olduğuna dair tescil edildiğini vurgulayan Lappen, Fransa’dan Hollanda’ya, İspanya’dan Belçika’ya kadar pek çok ülkeye ağaç ihracatı yaptıklarını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı çok beğendiğini söyleyen Lappen, “Türkiye yüzyıllarca kullanabileceği muhteşem bir esere sahip oldu. Eleştirmek yerine bununla övünmelisiniz. Yapıldığı yer bakımından tartışmalar doğru olabilir, fakat Avrupa’da karşısında önemli bir bina oldu” dedi.

'Konuşmama' uyarısı

Bu arada T24'ün aldığı bilgiye göre Alman şirketi yetkilileri, Ak Saray'a gönderilen ağaçlar konusunda açıklama yapmamaları konusunda uyarıldılar.

Dieter Lappen fotoğrafının çekilmesini istemedi.