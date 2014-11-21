Bekir Bozdağ'dan Ak Saray savunması: Pembe Köşk'te de bilardo vardı!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'yla ilgili eleştirilere Pembe köşkü örnek göstererek yanıt verdi. Bozdağ, "Geçmişte Çankaya, Pembe Köşk yapıldığı zaman Türkiye’nin ekonomisi daha kötüydü. Pembe Köşk’te bilardo var. O günün şartlarıyla bugünün şartları bir değil. Niye bu millet eleştirmiyor" ifadelerini kullandı.

Oya Armutçu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, Adalet Bakanlığı’nın dün sabaha kadar süren 2015 bütçe görüşmelerine ‘kaçak saray’ tartışması damga vurdu. CHP’li Levent Gök, “Yapı ruhsatının iptali davası açmaya hazırlanıyoruz” dedi.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise “Geçmişte Çankaya, Pembe Köşk yapıldığı zaman Türkiye’nin ekonomisi daha kötüydü. Pembe Köşk’te bilardo var. O günün şartlarıyla bugünün şartları bir değil. Niye bu millet eleştirmiyor?” diye savunma yaptı, ve şöyle devam etti:



Hizmet binası



- “(Kaçak saray iddiası) Ankara 11’inci İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. İlk derece mahkemesinin verdiği bu karara Danıştay onay vermedi. Burada bir mahkeme kararını uygulamama, mahkeme kararına aykırı davranma gibi bir durum söz konusu değildir. ‘Saray’ deniyor ama ‘Cumhurbaşkanlığı Hizmet Binası’ diyelim. Sanki özel bir mülk, şahsa bir saray yapılmış gibi değerlendiriliyor. Sanki Cumhurbaşkanımız lükse çok düşkün, şatafatla ilgili bir derdi, böyle bir isteği var, onun için yapılmış gibi bir algı da meydana getirildi.

12 yıl kullanmadı



- Bugün ‘saray saray’ diyenler, oradan itibarsızlaştırma operasyonu yapanlar; 12 yıldır Başbakanlık Resmi Konutu’nu kullanmayan, daha iyi bir yeri kullanma imkanı varken bunu yapmayan Sayın Cumhurbaşkanımızın halkın arasında, hepimizin evi gibi bir evde oturmasını hiç dile getirmedi. 12 yıldır Ramazan’da iftarlar olur, bir iftarı lüks bir yerde yapmamıştır, katılmamıştır. ‘Halkın arasına, çadırlara gidin’ dedi bize de. Çocuklarının düğünlerini herkesin yaptığı yerde yapmıştır. Şu son olaylar nedeniyle bir iftira kampanyası içerisinde gündeme gelmesi... Çocuklarının isimlerini bile bir tanesi hariç kimse bilmezdi. 17 Aralık sürecinden sonra itibarsızlaştırma katliamı çerçevesinde insafsızca, haksızca eleştiriler oldu. Cumhurbaşkanlığı Hizmet Binası’nın bu ülkenin ve milletin onuruyla, büyüklüğüyle mütenasip olmasını arzu etmek kötü bir şey değil ki. Eleştirmeyi fevkalade yanlış buluyorum. ‘Daha iyi şöyle yapılabilirdi’ denebilir ama burada haksızlık var.



16 IŞİD mensubu



- Niğde Ulukışla’daki saldırıyı düzenleyen IŞİD terör örgütü üyeleri şu anda Türkiye’de cezaevindeler. Ankara 2 No’lu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu durumdalar. Yargılamaları devam ediyor. Cezaevlerinde 19 Kasım 2014 tarihi itibariyle 16 IŞİD terör örgütü üyesi ve onun adına eylem yapan tutuklu var.



- (TC vatandaşı var mı?) O bilgi yok elimizde. (Danimarka yazara saldırdığı belirtilen Basil Hassan’ın serbest kalması) Danimarka’nın iddia ettiği isim mahkeme tarafından tahliye edildi. Bizim bakanlık olarak bu konuya müdahale etmemiz mümkün değil. Yabancı tutuklu hükümlü sayısı şu anda 2 bin 760 kişidir. Bunlar 700’ü Suriye’den ülkemize iltica edenlerden oluşmaktadır.



Hasta hükümlüler



- Mevcut uygulamayı yeterli görmüyoruz. Hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili yeni bir çalışma yapıyoruz.



Hediye edildi



Çankaya’daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin bir parçası olan Pembe Köşk, Atatürk’ün isteği üzerine Alman kökenli bir mimar Clemens Holzmeister tarafından yapıldı. Binanın yapımına 1931 yılında başlandı. İnşaat 1932’nin haziran ayında tamamlandı. Bodrum katı dışında iki kattan oluşan Pembe Köşk’ün orijinal tasarımına göre giriş katı, çalışma alanı ve misafirlerin ağırlandığı mekanlardan oluşuyor. Üst kat ise cumhurbaşkanının ikametgâhı olarak kullanılıyor. Atatürk ve ondan sonra gelen tüm cumhurbaşkanları, bu binayı hem konut hem de çalışma binası olarak kullandı. 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel döneminde yeni hizmet binasının inşaatı tamamlandı ve sadece cumhurbaşkanının ikametgâhı olarak kullanılmaya başlandı.

Ankara’nın en eski evi



Türkiye’nin 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 1923’ten 1973’teki ölümüne kadar 48 yıl yaşadığı Pembe Köşk, Ankara’nın en eski evlerinden biri olarak biliniyor. Evin ilk sahibi, Ankara eşrafından Uzunoğul Ailesi’nin oğlu Mehmet Uzunoğlu. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Ankara’ya gelen Atatürk’ün beğenmesi üzerine Uzunoğlu köşkü hediye ediyor. Adalet Bakanlığı yetkilileri, Bozdağ’ın dünkü açıklamalarında Çankaya’daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesindeki Pembe Köşk’ü kastettiğini belirtiler.



1500 tl’den 45 bin $’a



İnönü Vakfı tarafından müze ev olarak düzenlenen Pembe Köşk, her yıl milli bayramlarda ziyarete açılıyor. Pembe Köşk’te İnönü Ailesi’ne ait eşya, madalyalar, Atatürk ile yemek yedikleri oda, İsmet İnönü’nün Atatürk ile bilardo oynadığı masa, İsmet İnönü’nün sahra dürbünü, satranç masası, silahlar, üniformalar sergileniyor. Bugün 1500 liraya ev tipi bir bilardo masası satın almak mümkün.



Amerikan üretimi ahşap bilardo masalarının fiyatı yaklaşık 2 bin dolardan başlıyor. Çok özel üretim olanlar 45 bin dolara kadar çıkıyor. 19 Mayıs 1934 tarihli fotoğrafta Başbakan İsmet İnönü, konuk Yugoslav Dışişleri Bakanı Yevtiç ile bilardo oynuyor