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'Ak Saray'ı satılığa çıkarttılar!

Hakkında pek çok iddia bulunan Ak Saray, bir vatandaş tarafından 1 milyon dolar bedelle satışa çıkartıldı

20 Kasım 2014 21:55

Bir vatandaş, hurriyetemlak.com isimli emlak sitesine ‘Ak Saray' olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Sarayı için satılık ilanı koydu. ‘Kaçak' olduğu yönünde iddialara da konu olan saray için 1 milyon dolar bedel isteyen şahıs, ilana "Sahibinden AOÇ'de 1000 Odalı Lüks Saray" başlığını attı.

Aktif Haber'de yer alan habere göre, ilan internet sitesinden kısa bir bir süre sonra kaldırıldı. İlan sahibini "Tayyip Erdoğan" olarak belirten şahıs, ilanın altındaki açıklama kısmına ise şu ifadeleri yazdı:

"Evet değerli vatandaşlarım. Milli iradeyi hazmedemeyen bazı mihraklar, bu sarayı gündeme getirerek istismar ettiği için, zaten milletimin olan bu sarayı milletime satıyorum. Sistem kabul etmediği için yazamadım.

Sarayımızın fiyatı 1 milyar Amerikan doları. Pazarlık payı var.

Saray yerin altında 4, yerin üstünde 4 olmak üzere toplam 8 kat.

Şimdilik 1000 odası var. Şu an yapılan kısımlarla oda sayısı 5000'i bulacak.

Mahkeme yapımı durdurduğu için, şu an ruhsat yok. Ama yeni HSYK'nın atayacağı hakimler ile bu problem çözülecek."

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