Ahmet Hakan: Millet İttifakı'nın olası cumhurbaşkanı adayları listesinde neden Ahmet Necdet Sezer yok?

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı ve 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in AYM üyesi Engin Yıldırım’ın “Işıklar yanıyor” paylaşımına ilişkin olarak açıklama yapmasını eleştiren Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında kendisine, “Sen kimsin ki Ahmet Necdet Sezer ağamıza laf ediyorsun” tonunda tepkiler geldiğini yazdı.

Tepkilerin aklına Millet İttifakı'nın olası cumhurbaşkanı adayları listesi geldiğini söyleyen Hakan, "O listede Abdullah Gül var, Ali Babacan var, Ekrem İmamoğlu var, İlhan Kesici var, Mansur Yavaş var, Muharrem İnce var. Peki ama niye Ahmet Necdet Sezer yok?" diye sordu.

Hakan devamında şunları kaydetti:

"Madem Ahmet Necdet Sezer... Bu denli seviliyor, bu denli takdir ediliyor, bu denli benimseniyor, bu denli korunuyor... Niye millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı olarak adı bile geçmiyor? Denilebilir ki, “Ahmet Necdet Sezer’in böyle bir arzusu, emeli, hedefi yok. O nedenle adı geçmiyor”. Sezer’in böyle bir kararı varsa tabii ki saygı duyulur. Ama hiç değilse kapısı çalınamaz mı? “Bahtı kara mader” olayına girerek ikna edilmeye çaba gösterilemez mi? Hiç değilse denenemez mi?"

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