Takvim gazetesinden AYM üyesi Engin Yıldırım'a: Eşgali sünepe haşhaşilere benzeyen AYM Engin'e sözümüzdür; seni o bayrak direğine asarlar

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Takvim gazetesi, Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında AYM'nin verdiği 'yeniden yargılama' kararını tanımamasına atıf yaparak, "Işıklar yanıyor" paylaşımını haberleştiren Takvim gazetesi, kullandığı fotoğrafa "Eşgali sünepe haşhaşilere benzeyen AYM Engin'e sözümüzdür. Seni o bayrak direğine asarlar" ifadelerini yazdı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararının 'yerindelik denetimi kapsamında kaldığı' gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermiş, Berberoğlu'na verilen 5 yıl 10 aylık hapis cezasında direnmişti.

AYM Üyesi Yıldırım, yerel mahkemenin verdiği bu karara atıf yaparak, AYM'nin fotoğrafını "Işıklar yanıyor" notuyla Twitter hesabından paylaştı.

Takvim gazetesi, Hayrettin Şaşmaz imzalı "Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan darbe tehdidi: Işıklar yanıyor" başlıklı haberinde, Engin Yıldırım ve paylaşımının fotoğrafıyla birlikte, "Eşgali sünepe haşhaşilere benzeyen AYM Engin'e sözümüzdür. Seni o bayrak direğine asarlar" ifadelerini kullandı.

Takvim gazetesi daha sonra haberde kullandığı "Seni o bayrak direğine asarlar" cümlesini, "Darbe tehdidi! Başaramayacaksınız" şeklinde değiştirdi.

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