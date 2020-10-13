Anayasa Mahkemesi ile İçişleri Bakanlığı arasında görülmemiş polemik: Kimin ışığı yanıyor!

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında AYM'nin verdiği 'yeniden yargılama' kararını tanımamasına atıf yaparak bir paylaşım yaptı. Yıldırım, AYM'nin fotoğrafını "Işıklar yanıyor" notuyla paylaştı. İçişleri Bakanlığı da Yıldırım'ın paylaşımına gönderme yaparak, "Işıklarımız hiç sönmüyor" mesajıyla bakanlığın fotoğraflarını paylaştı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararının 'yerindelik denetimi kapsamında kaldığı' gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermiş, Berberoğlu'na verilen 5 yıl 10 aylık hapis cezasında direnmişti.

AYM Üyesi Yıldırım, yerel mahkemenin verdiği bu karara atıf yaparak, AYM'nin fotoğrafını "Işıklar yanıyor" notuyla Twitter hesabından paylaştı.

"'Işıklar yanıyor' derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil"

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, geçmiş dönemlerde Genelkurmay Başkanlığı'nın mesaj vermek istediğinde ışıklarının yandığını hatırlatarak, paylaşımın 'mesaj' olduğu yorumunu yaptı.

Yıldırım, paylaşımına gelen tepkilerin ardından "'Işıklar yanıyor' derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" ifadesiyle yeni bir paylaşım yaptı.

Paylaşımın ardından Yıldırım, Twitter hesabını kapattı. ,

Yıldırım, hesabını yeniden açarak gece yarısı yaptığı paylaşımda, "Şahsi twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

İçişleri: Işıklarımız hiç sönmüyor

İçişleri Bakanlığı ise Yıldırım'ın paylaşımına gönderme yaparak, "Işıklarımız hiç sönmüyor" notuyla bakanlığı fotoğrafını paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen haftalarda AYM ile 'bisiklet' polemiği yaşamış, Engin Yıldırım kendisine Anayasa maddeleriyle yanıt vermişti.