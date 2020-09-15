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AYM üyesinden Soylu'ya Anayasa'yla yanıt: Hiçbir makam veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere talimat veremez

15 Eylül 2020 16:23

AYM Üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım, şehirlerarası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanunun iptal edilmesinin ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı hedef alan Süleyman Soylu'ya yanıt verdi. Anayasa'nın 138. maddesini paylaşan Yıldırım, "Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez" dedi.  

AYM üyelerinden Prof. Dr. Engin Yıldırım, Anayasa Mahkemesi'nin şehirlerarası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanunu iptal etmesine tepki göstererek, "Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi. Yıldırım, Soylu'nun "Bisikletinle işe git gel bakalım" cümlesine de gönderme yaparak, bisikletli fotoğrafını paylaştı.  

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