Anayasa Mahkemesi'nden "Işıklar yanıyor" açıklaması: Herhangi bir üyenin şahsi paylaşımları kurumsal görüşü yansıtmaz

Anayasa Mahkemesi, bugün saat 14.00'te gerçekleştireceği toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına yönelik olarak, "Anayasa Mahkemesi'nin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi şu açıklamayı yaptı: "Anayasa Mahkemesi'nin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişinin ardından, 16 Temmuz tarihinde, "Anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddediyor ve demokratik hukuk devletinin yanında olduğumuzun aziz milletimizce bilinmesini istiyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur" açıklamasında bulunmuştu.