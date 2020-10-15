Eski AYM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, ışıkların neden yandığını açıkladı!

Ne olmuştu? AYM üyesi Engin Yıldırım, Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını "Işıklar yanıyor" notuyla paylaşmış ve Ankara’da 'darbe' tartışması başlamıştı. İçişleri Bakanlığı da, bakanlık binasının fotoğrafını paylaşarak "Işıklarımız hiç sönmüyor" demişti. Işık polemiğinin büyümesinin ardından Yıldırım, paylaşımının yanlış anlaşıldığını belirterek özür dilemişti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, paylaşıma yönelik olarak, "AYM Başkanı ve üyeleri aynı düşüncede değilse gereğini yapmalı" açıklamasında bulunmuştu.