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Eski AYM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, ışıkların neden yandığını açıkladı!

15 Ekim 2020 09:38

10. Cumhurbaşkanı ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına açıklık getirdi. 

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a ışık polemiğine ilişkin konuştu.

TELE1 canlı yayınında yapılan açıklamaya göre Sezer, "13 Ekim Ankara’nın başkent oluşunun 97. yılıydı, bu yüzden Ankara’da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ışıkları açıktı" dedi.

Ne olmuştu?

AYM üyesi Engin Yıldırım, Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını "Işıklar yanıyor" notuyla paylaşmış ve Ankara’da 'darbe' tartışması başlamıştı.

İçişleri Bakanlığı da, bakanlık binasının fotoğrafını paylaşarak "Işıklarımız hiç sönmüyor" demişti.

Işık polemiğinin büyümesinin ardından Yıldırım, paylaşımının yanlış anlaşıldığını belirterek özür dilemişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, paylaşıma yönelik olarak, "AYM Başkanı ve üyeleri aynı düşüncede değilse gereğini yapmalı" açıklamasında bulunmuştu.
 
 

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