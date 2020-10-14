Bakan Gül'den "Işıklar yanıyor" paylaşımına tepki: Yüksek mahkeme üyesine yakışmaz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına yönelik olarak, "Yargı mensupları kararlarıyla konuşur. Yargı mensupları geçmişte de gördüğümüz gibi aktivizm içine girecek bir kurum, organ değildir. Bu anlamda sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalar, hele bir yüksek mahkeme üyesine yakışmaz" dedi.

Bakan Gül, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" şeklindeki paylaşımına tepki göstererek "Vesayet çağrışımlarını ortaya çıkaracak tutum, davranış ve söylemlerden başta hukukçuların kaçınması lazım" dedi.

TBMM'deki AKP grup toplantısı öncesinde kısa bir açıklamada bulunan Gül şöyle konuştu:

"Anayasa Mahkemesi anayasal bir organ. Saygın bir kurum. O saygınlığı öncelikle mahkemenin bir üyesinin koruması lazım. Yargı mensupları kararlarıyla konuşur. Yargı mensupları geçmişte de gördüğümüz gibi aktivizm içine girecek bir kurum, organ değildir. Bu anlamda sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalar, hele bir yüksek mahkeme üyesine yakışmaz. Dolayısıyla öncelikle mahkemenin değerli üyelerinin saygınlığı korumak için çaba içinde olması gerekir. Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye'de demokrasi kurumlar ve kurallarla işlemektedir. Vesayet çağrışımlarını ortaya çıkaracak tutum, davranış ve söylemlerden başta hukukçuların kaçınması lazım. Vesayet çağrışımı yapan veya vesayeti davet eden bir kurum olarak gösterme ya da görülme hususu başta o kuruma, demokrasimize zarar verir. Türkiye'de milletin beklentisi, millet adına karar veren kurumların özgürlükleri, hak ve adaleti bir an önce yerine getirmesi, kararlarıyla konuşmaları ve uyuşmazlıkları sona erdirmeleri."

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında AYM'nin verdiği 'yeniden yargılama' kararını tanımamasına atıf yaparak bir paylaşım yaptı. Yıldırım, AYM'nin fotoğrafını "Işıklar yanıyor" notuyla paylaştı.

İçişleri Bakanlığı da Yıldırım'ın paylaşımına gönderme yaparak, "Işıklarımız hiç sönmüyor" mesajıyla bakanlığın fotoğraflarını paylaştı.

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