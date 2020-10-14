TBMM Başkanı Şentop'tan AYM üyesi Yıldırım'ın paylaşımına tepki: Darbeci reflekslerin gölgesindeki söylemler kabul edilemez

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına ilişkin, "Darbeci reflekslerin gölgesindeki söylemler kabul edilemez" dedi.

Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Darbeci reflekslerin gölgesindeki söylemler kabul edilemez. Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da Aziz Milletimizin iradesidir. Gereken her durumda o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapar" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında AYM'nin verdiği 'yeniden yargılama' kararını tanımamasına atıf yaparak bir paylaşım yaptı. Yıldırım, AYM'nin fotoğrafını "Işıklar yanıyor" notuyla paylaştı. İçişleri Bakanlığı da Yıldırım'ın paylaşımına gönderme yaparak, "Işıklarımız hiç sönmüyor" mesajıyla bakanlığın fotoğraflarını paylaştı.

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