Adana'da seri katil Atalay alarmı

Adana’da, 3 cinayetin faili olarak aranan Atalay Filiz’in görüldüğü ihbarı üzerine polis alarma geçti. Gün boyu 155’i arayan çok sayıda vatandaş, Ankara ve İstanbul’da 3 cinayet işleyen seri katil Atalay Filiz’i gördüğü yönünde ihbarda bulundu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, vatandaşların ihbarda bulunduğu bölgeye başta Cinayet Büro Amirliği ekipleri olmak üzere çok sayıda polis sevk edildi.

İhbarlarla ilgili geniş çaplı arama yapan polis, herhangi bir ipucuna ulaşamadı. Atalay Filiz'in kentte olabileceği ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Her olayda hafızasını siliyor

Ankara ve İstanbul’da toplam 3 cinayetin faili olarak aranan Atalay Filiz’in yakalanması için polisin operasyonları sürüyor. Özellikle İzmir, Çeşme, Kuşadası, Bodrum’da yoğunlaştırılan çalışmalarda şu ana kadar bir sonuç alınamadı. Şüphelinin son kamera görüntülerini inceleyen dedektifler üzerindeki tüm giysilerin ve elinde taşıdığı iki bavul ve bir çantanın yeni alındığını tespit etti. Şüphelinin eski eşya ve cesedi taşıdığı iddia edilen bavulu ne yaptığı belirlenemedi. Şüpheli Atalay Filiz’in kaldığı öğrenci evinden ayrıldıktan sonra son olarak İzmir Yeşilyurt kavşağında kameralara yakalandığı başka bir görüntüsünün bulunmadığı öğrenildi.

Yeni bavullar ve elbiseler

Türkiye’nin her yerinde aranan seri katil olduğu iddia edilen Atalay Filiz’in yakalanması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak İzmir’de güvenlik kameraları tarafından görüntülenen ancak sonra ortadan kaybolan Atalay Filiz’i yakalamak için düzenlenen operasyonlar İzmir, Çeşme, Kuşadası ve Bodrum’da yoğunlaştırıldı. Polis bu bölgede gelen her ihbarı titizlikle inceliyor ve şüpheliyle ilgili bir ip ucu bulmaya çalışıyor.

Öte yandan şüphelinin son görüntülerini inceleyen polis ilginç bir detayı ortaya çıkardı. Atalay Filiz’in üzerindeki pantolon ve tişörtün değiştiği tespit edildi. Ayrıca şüphelinin cinayetin ardından kaçarken görüntülendiği kamera kayıtlarında elinde görülen bavul ve çantaların da değiştiği fark edildi. Yeni giysiler ve bavullar aldığı düşünülen şüphelinin, eski eşya ve bavullarını ne yaptığı şu ana kadar belirlenemedi.

“Seri katil her olaydan sonra adeta hafızasını siliyor”

İstanbul Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada polis, Atalay Filiz’in yakalanmamak için adeta hafızasını sildiği düşünülüyor. Ankara’da iki kişiyi öldürdükten sonra firarda olduğu dönemde, o cinayetten önce tanıdığı hiç kimseyi bir kez bile aramayan, onlarla bir bağlantı kurmadığı belirlenen şüphelinin, İstanbul’daki cinayetin ardında da aynı yöntemi izlediği öğrenildi.

Yetkililer bir kez daha uyardı

Yetkililer vatandaşları bir kez daha uyararak özellikle geçtiğimiz Salı veya Çarşamba gününden itibaren günlük ev kiraya veren vatandaşların evlerini kime kiraya verdiklerini bir kez daha sorgulamalarını, şüpheli bir olay fark eden vatandaşların polise ihbarda bulunmalarını istedi.