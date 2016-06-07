İftar çadırlarında seri katil Atalay Filiz için alarm

Seri katil zanlısı olarak aranan Atalay Filiz’in ortaya çıkmasının ardından Yunan adalarına geçme ihtimaline karşı Sahil Güvenlik ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Günde bir öğün yemek yediği sanılan Atalay Filiz’in, para harcamamak için iftar çadırlarına gitme olasılığına karşı buralarda da önlem alındığı öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Taylan Yıldırım’ın haberine göre, Tuzla’da 27 Mayıs günü tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı’yı, 2013 yılında da, Tümgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan’ın TÜBİTAK’ta çalışan oğlu Göktuğ Demirarslan ile Rus sevgilisi Elena Radchikova’yı Ankara’da öldürdüğü öne sürülen Atalay Filiz, İzmir’e kaçtı. Geçen 29 Mayıs’ta İzmir’e gelen Filiz, 4 saat bir kafeteryada kaldı, ardından bir üniversite öğrencisinin evinde pazar ve pazartesi gününü geçirdi.

Görüntülerin televizyonlarda yayınlanmasından sonra durumu fark eden kafeterya sahibi ile üniversite öğrencisinin verdiği bilgiler doğrultusunda, polisin araştırmalarına da yön verildi. Atalay Filiz, geçen salı günü kaldığı evden ayrıldıktan sonra sır odu. Polis aradan geçen bir haftada ne yaptığını ve nerede olduğunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

İftar çadırlarında denetim

Atalay Filiz’in en son geçen hafta salı görüntülenmesinden sonra aradan geçen bir hafta tek izine rastlanmadı. Ancak polis, elde ettiği tüm bilgiler ve gelen ihbarları değerlendirip çalışmalarını sürdürdü. Araştırmalar sırasında fazla para harcamamak için günde bir öğün yemek yediği sanılan Atalay Filiz’in bu durumunu göz önünde bulunduran polis, Ramazan ayının başlamasıyla da yeni bir ihtimali değerlendirmeye aldı. Filiz’in fazla para harcamamak adına iftar çadırlarına gitme durumunu göz önünde bulunduran emniyet yetkilileri, her polis merkezine, bulunduğu bölgedeki iftar çadırlarını kontrol etmeleri talimatı verildi. Bu alanları polisin kontrol etmesinin yanında, iftar çadırlarında görevli olan kişiler de yine Atalay Filiz konusunda bilgilendirildi, fotoğrafları dağıtıldı.

Yunan makamları: Bizde değil

Atalay Filiz’in izini bulmak için Tük yetkililer, Yunan makamlarıyla da bağlantı kurdu. Yunan makamlarının, Atalay Filiz’in adalara geçtiği yönünde ellerinde resmi bir bilgi bulunmadığını ilettiği öğrenildi. Ancak aynı makamların, yasadışı geçişler içinde kendilerine ulaşan bilgiler ışığında araştırma yapacaklarını söyledikleri, ifade edildi.