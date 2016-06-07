Seri katil Atalay'a oda kiralayan kişi: Beraber kahve içtik, düzgün cümleler kuruyordu

Ankara ve İstanbul’da 3 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan Atalay Filiz’e İzmir Yeşilyurt'ta polis merkezinin arka sokağındaki evinin odasını 2 günlüğüne kiraya veren ve bu süreyi Filiz'le birlikte geçiren Cemal Can polise ifade verdi.

Can ifadesinde "Sabit telefondan arayıp evde müsait oda olup olmadığını sordu. Ben de müsait olduğunu söyleyip evi tarif ettim. Elinde valizin yanı sıra bir de bilgisayar çantası vardı ama oldukça ağırdı. Valizi taşımasına yardım ettim. Beraber kahve içtik, düzgün cümleler kuruyordu. Oda ücretini sordu 75 TL dedim. Yanındaki 50 TL'yi verdi, sonra da odasına girdi. Ertesi gün odayı terk etti. Hiç şüphelenmedik" dedi.

Sabah gazetesinin ulaştığı Can "Bu konu beni çok rahatsız ediyor. Panik içindeyim ve korkuyorum" dedi. Mahalle sakinlerinin de korkudan çocuklarını sokağa göndermediği öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, Ankara'da 2, İstanbul'da bir kişiyi öldüren Filiz'in Çeşme, Urla ve Alaçatı üçgeninde sıkıştığını, yurtdışına kaçamadığını düşünüyor.