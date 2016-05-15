7 yıllık hasret sona erdi; 2015-2016 sezonunun şampiyonu Beşiktaş

En son 2008-2009 sezonunda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, 7 yıl aradan sonra şampiyon oldu. Süper Lig'in bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, bu sonuçla kariyerindeki ilk şampiyonluğunu yaşamış oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldiği Osmanlıspor'u 3-1 yenen Beşiktaş, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını da kazandı.

Beşiktaş'ı şampiyonluğa götüren maçlar

Mersin İ.Y 2 - 5 Beşiktaş

Beşiktaş 1 - 2 Trabzonspor

Gaziantepspor 0 - 4 Beşiktaş

Beşiktaş 2 - 0 Başakşehir

Gençlerbirliği 1 - 1 Beşiktaş

Beşiktaş 3 - 2 Fenerbahçe

Eskişehirspor 1 - 2 Beşiktaş

Beşiktaş 1 - 0 Rizespor

Antalyaspor 1 - 5 Beşiktaş

Beşiktaş 3 - 3 Kasımpaşa

Bursaspor 0 - 1 Beşiktaş

Beşiktaş 2 - 0 Sivasspor

Beşiktaş 0 - 2 Akhisar Bld

Kayserispor 1 - 2 Beşiktaş

Beşiktaş 2 - 1 Galatasaray

Osmanlıspor 2 - 3 Beşiktaş

Beşiktaş 4 - 0 Konyaspor

Beşiktaş 4 - 0 Gaziantepspor

Başakşehir 2 - 2 Beşiktaş

Beşiktaş 1 - 0 Mersin İ.Y

Beşiktaş 1 - 0 Gençlerbirliği

Fenerbahçe 2 - 0 Beşiktaş

Beşiktaş 3 - 1 Eskişehirspor

Rizespor 1 - 2 Beşiktaş

Trabzonspor 0 - 2 Beşiktaş

Beşiktaş 1 - 0 Antalyaspor

Kasımpaşa 2 - 1 Beşiktaş

Beşiktaş 3 - 2 Bursaspor

Sivasspor 1 - 2 Beşiktaş

Akhisar Bld 3 - 3 Beşiktaş

Beşiktaş 4 - 0 Kayserispor

Galatasaray 0 - 1 Beşiktaş

Beşiktaş 3-1 Osmanlıspor

Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonlukları

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda kazandığı şampiyonlukla, kulüp tarihinde 14. kez şampiyon oldu.

Siyah-beyazlılar bir şampiyokluk daha yaşadığı taktirde, formasına 3. yıldızı konduracak.

Beşiktaş daha önce 1957, 1958, 1960, 1966, 1967, 1982, 1986, 1990, 1991, 1992, 1995, 2003 ve 2009 sezonlarında şampiyonluk yaşamıştı.

Mario Gomez tarihe geçti

Beşiktaş'ın şampiyonluğa ulaştığı Osmanlıspor maçında gol atan Mario Gomez, tarihe geçti.

33. maçında 26. golünü kaydeden Alman yıldız, siyah-beyazlı formayla en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.

Ev sahibi olmak yarıyor

Beşiktaş, Süper Lig'de ev sahibi olduğu son 10 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş ligde en son 1995-1996 sezonunda iç sahada üst üste 10 maçını kazanmıştı.

Vodafone Arena'da 10 gol

Beşiktaşlı taraftarlar, yaklaşık bir ay önce hizmete giren yeni statları Vodafone Arena'da gole doydu.

Siyah-beyazlı takım, taraftarları önünde çıktığı 3 maçı da kazanırken, 10 kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Stoper Marcelo'dan 4 dakikada 2 gol

Brezilyalı futbolcu Marcelo Guedes, siyah-beyazlı formayla ilk gollerini Osmanlıspor'a attı.

Beşiktaş'ın devre arasında renklerine kattığı savunma oyuncusu, Osmanlıspor maçında 4 dakikada 2 kez topu filelere gönderdi.

Şampiyonluk şarkıları

Tribünlerde şampiyonluk şarkıları söyleyip, tezahüratlarda bulunan siyah-beyazlı taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Taraftarlar, maçın son bölümünde ise teknik direktör Şenol Güneş ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.