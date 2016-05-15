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Spor

7 yıllık hasret sona erdi; 2015-2016 sezonunun şampiyonu Beşiktaş

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş bu sonuçla, kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşamış oldu

15 Mayıs 2016 23:50

En son 2008-2009 sezonunda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, 7 yıl aradan sonra şampiyon oldu. Süper Lig'in bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, bu sonuçla kariyerindeki ilk şampiyonluğunu yaşamış oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldiği Osmanlıspor'u 3-1 yenen Beşiktaş, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını da kazandı.

 

Beşiktaş'ı şampiyonluğa götüren maçlar

 

Mersin İ.Y 2 - 5 Beşiktaş
Beşiktaş 1 - 2 Trabzonspor
Gaziantepspor 0 - 4 Beşiktaş
Beşiktaş 2 - 0 Başakşehir
Gençlerbirliği 1 - 1 Beşiktaş
Beşiktaş 3 - 2 Fenerbahçe
Eskişehirspor 1 - 2 Beşiktaş
Beşiktaş 1 - 0 Rizespor
Antalyaspor 1 - 5 Beşiktaş
Beşiktaş 3 - 3 Kasımpaşa
Bursaspor 0 - 1 Beşiktaş
Beşiktaş 2 - 0 Sivasspor
Beşiktaş 0 - 2 Akhisar Bld
Kayserispor 1 - 2 Beşiktaş
Beşiktaş 2 - 1 Galatasaray
Osmanlıspor 2 - 3 Beşiktaş
Beşiktaş 4 - 0 Konyaspor
Beşiktaş 4 - 0 Gaziantepspor
Başakşehir 2 - 2 Beşiktaş
Beşiktaş 1 - 0 Mersin İ.Y
Beşiktaş 1 - 0 Gençlerbirliği
Fenerbahçe 2 - 0 Beşiktaş
Beşiktaş 3 - 1 Eskişehirspor
Rizespor 1 - 2 Beşiktaş
Trabzonspor 0 - 2 Beşiktaş
Beşiktaş 1 - 0 Antalyaspor
Kasımpaşa 2 - 1 Beşiktaş
Beşiktaş 3 - 2 Bursaspor
Sivasspor 1 - 2 Beşiktaş
Akhisar Bld 3 - 3 Beşiktaş
Beşiktaş 4 - 0 Kayserispor
Galatasaray 0 - 1 Beşiktaş 
Beşiktaş 3-1 Osmanlıspor

 

Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonlukları

 

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda kazandığı şampiyonlukla, kulüp tarihinde 14. kez şampiyon oldu.

Siyah-beyazlılar bir şampiyokluk daha yaşadığı taktirde, formasına 3. yıldızı konduracak.

Beşiktaş daha önce 1957, 1958, 1960, 1966, 1967, 1982, 1986, 1990, 1991, 1992, 1995, 2003 ve 2009 sezonlarında şampiyonluk yaşamıştı.

 

Mario Gomez tarihe geçti

 

Beşiktaş'ın şampiyonluğa ulaştığı Osmanlıspor maçında gol atan Mario Gomez, tarihe geçti.

33. maçında 26. golünü kaydeden Alman yıldız, siyah-beyazlı formayla en çok gol atan yabancı futbolcu oldu. 

 

Ev sahibi olmak yarıyor

 

Beşiktaş, Süper Lig'de ev sahibi olduğu son 10 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş ligde en son 1995-1996 sezonunda iç sahada üst üste 10 maçını kazanmıştı.

 

Vodafone Arena'da 10 gol

 

Beşiktaşlı taraftarlar, yaklaşık bir ay önce hizmete giren yeni statları Vodafone Arena'da gole doydu.

Siyah-beyazlı takım, taraftarları önünde çıktığı 3 maçı da kazanırken, 10 kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

 

Stoper Marcelo'dan 4 dakikada 2 gol

 

Brezilyalı futbolcu Marcelo Guedes, siyah-beyazlı formayla ilk gollerini Osmanlıspor'a attı.

Beşiktaş'ın devre arasında renklerine kattığı savunma oyuncusu, Osmanlıspor maçında 4 dakikada 2 kez topu filelere gönderdi.

 

Şampiyonluk şarkıları

 

Tribünlerde şampiyonluk şarkıları söyleyip, tezahüratlarda bulunan siyah-beyazlı taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Taraftarlar, maçın son bölümünde ise teknik direktör Şenol Güneş ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

 

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