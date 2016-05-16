Şenol Güneş: Fenerbahçe de iyi takım ama biz daha iyiydik

Beşiktaş'ın şampiyon hocası Şenol Güneş, maç sonunda yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin kaliteli bir takım olduğunu ama siyah-beyazlı takımın daha iyi olduğunu ifade etti.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şampiyonluğun ardından sıcağı sıcağına açıklamalar yaptı.



Güneş şunları söyledi: “Herkesin hikâyesi farklı. Beşiktaş başkanın 4 yıllık olağanüstü yönetimi sonrasında hak ettiği yere geldi. Oyuncular da şampiyonlar gibi oynadı. Yönetime teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel günler getirtir bize bu başarı. Fenerbahçe ve Beşiktaş başarılı, ama Fenerbahçe’nin iyi takım olması bizim başarımızı gölgelemez. Biz daha iyiydik. Daha erken bitirebilridik, bitirmemiz gerekiyordu.” diye konuştu.