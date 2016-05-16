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Spor

Beşiktaş yeniden Şampiyonlar Ligi'nde

Beşiktaş, 6. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek

16 Mayıs 2016 00:29

2015-16 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş, 2016-17 sezonunda ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Spor Toto Süper Lig'deki 14. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, 6. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek.

Beşiktaş daha önce; 1997-1998, 2000-2001, 2003-2004, 2007-2008 ve 2009-2010 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları oynamıştı. Beşiktaş'ın da yer alacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları, 25 Ağustos 2016'da Monaco'da düzenlenecek törenin ardından belli olacak. Gruplarda birinci maçlar 13-14 Eylül tarihleri arasında, son mücadeleler ise 6-7 Aralık'ta yapılacak. Dev final ise 3 Haziran 2017'de Cardiff'teki Millennium Stadı'nda oynanacak.

 

 

 

 

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