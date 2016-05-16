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Spor

Şampiyon Beşiktaş'ın kasası dolacak!

Beşiktaş, lisanslı ürün satışlarıyla birlikte kasasına koyacağı paranın 150 milyon lirayı aşacağı tahmin ediliyor

16 Mayıs 2016 00:12

Beşiktaş, şampiyonluğa ulaşarak önemli miktarda para ödülünü kasasına koydu. Süper Lig'de mücadele ettiği için lige giriş parası alan, elde ettiği galibiyet ve beraberliklerden performans primleri kazanan siyah-beyazlı takım, ayrıca kazandığı şampiyonluk ve toplamda ulaştığı şampiyonluk sayısına göre de prim elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gelecek sezon doğrudan katılacağı için UEFA'dan gelir kazanacak olan Beşiktaş, lisanslı ürün satışlarıyla birlikte kasasına koyacağı paranın 150 milyon lirayı aşacağı tahmin ediliyor.

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