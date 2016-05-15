Beşiktaş'tan 'tarihi' gönderme: 2. golümüzün anonsu Kadıköy'den duyulmadığı için tekrarlandı!

Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunun şampiyonu belirleneceği haftada Beşiktaş, Osmanlıspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Maçın Beşiktaş'ın galibiyeti veya beraberlik ile bitmesi durumunda bir hafta önceden şampiyonluğu garantileceyecek olan siyah beyazlılar resmi Twitter hesabından Fenerbahçelileri kızdıracak tweet attı. Atılan tweet'te "İkinci golümüzün anonsu Kadıköy'den duyulmadığı için tekrarlandı. #ŞerefiyleHakkıyla" dendi.

2010 yılında Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşmasının uzatma dakikaları oynanırken, Bursaspor-Beşiktaş maçının 2-2 tamamlandığı anonsu Fenerbahçe tribünlerinde bir anda şampiyonluk havasının yaşanmasına neden olmuştu. Saha içindeki futbolculara da aynı bilgi verilince futbolcular bir anda maçı bıraktı ve adeta karşılaşmanın sona ermesini beklemişti. Bu sırada hoparlörlerden ''Şampiyon Fenerbahçe'' şeklinde anons yapılmıştı. Ancak bir süre sonra Bursaspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yendiği, yanlış bilgi verildiği anonsu yapılınca, sevinç bir anda şoka dönüşmüştü. 2009-10 sezonunda ise Bursapor, Süper Lig şampiyonu olmayı başardı.

Lig ikincisi Fenerbahçe de Kadıköy'de oynanan maçın ilk yarasında Gençlerbirliği karşısında 1-0'lık avantaj yakaladı.