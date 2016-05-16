Beşiktaş 'statsız' şampiyon olan ilk takım

Beşiktaş, 2012 - 2013 sezonun tamamlanmasından sonra BJK İnönü Stadı'nın yerine Vodafone Arena inşa edildiği için yaklaşık 3 yıl iç saha maçlarını farklı statlarda oynadı.

Beşiktaş, bu sezon ligin 28. haftasında Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni stadı Vodafone Arena'ya geçmeden önceki önceki 14 iç saha maçında İstanbul'daki iki farklı statta mücadele etti.

Vodafone Arena'da sadece iki maç oynadı

Siyah-beyazlı takım bu maçların 10'nu Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, 4'ünü ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptı.



Vodafone Arena'da bu sezon sadece Bursaspor ve Kayserispor maçlarını oynayan Beşiktaş, buna rağmen şampiyonluk yarışını başarılı bir şekilde sürdürdü ve son iki haftaya 6 puanlık avantajla girdi.