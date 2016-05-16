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Spor

Beşiktaş 'statsız' şampiyon olan ilk takım

Spor Toto Süper Lig'de 7 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, yaklaşık 3 yıldan bu yana iç saha maçlarını kendi stadında oynayamıyor

16 Mayıs 2016 00:48

Beşiktaş, 2012 - 2013 sezonun tamamlanmasından sonra BJK İnönü Stadı'nın yerine Vodafone Arena inşa edildiği için yaklaşık 3 yıl iç saha maçlarını farklı statlarda oynadı.

Beşiktaş, bu sezon ligin 28. haftasında Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni stadı Vodafone Arena'ya geçmeden önceki önceki 14 iç saha maçında İstanbul'daki iki farklı statta mücadele etti.

 

Vodafone Arena'da sadece iki maç oynadı

 

Siyah-beyazlı takım bu maçların 10'nu Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, 4'ünü ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptı.

Vodafone Arena'da bu sezon sadece Bursaspor ve Kayserispor maçlarını oynayan Beşiktaş, buna rağmen şampiyonluk yarışını başarılı bir şekilde sürdürdü ve son iki haftaya 6 puanlık avantajla girdi.

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