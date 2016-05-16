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Spor

Quaresma: Bu şehri siyah-beyaza boyamak istiyorum demiştim, rüyam gerçek oldu

2015-2016 sezonunun şampiyonlukla kapatan Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, İstanbul'u siyah-beyaza boyama hayalinin gerçekleştiğini söyledi

16 Mayıs 2016 00:23

Beşiktaş'ın şampiyonluğunun ardından Oğuzhan Özyakup ve Quaresma açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğu kutlayan futbolcular şunları söyledi;

Oğuzhan: "O sene bu sene artık her sene Beşiktaş. Ben buraya şampiyonluk için geldim, buraya feda sezonunda geldim. Camia olarak büyük fedakarlıklar yaptık ve mutlu sona ulaştık."

Quaresma: "Rüya gerçek oldu. Geldiğimde bu şehir siyah-beyaza boyamak istediğimi söylemiştim. Bu hayalim gerçek oldu. Zor oldu ama biz büyük takımız, büyüklüğümüzle her şeyin üstesinden geldik. Taraftarlar, bu kulübü ne kadar çok sevdiğimi bildiği için beni böylesine seviyorlar ve sevgi gösterisinde bulunuyorlar."

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