Mario Gomez, Beşiktaş tarihine geçti

Osmanlıspor filelerini de havalandırarak toplam gol sayısını 28'e çıkaran Mario Gomez, ligin bitmesine bir hafta kala Beşiktaş'ın bir sezonda resmi maçlarda en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu. Demba Ba'ya ait olan rekoru egale eden futbolcu Beşiktaş'ın şampiyonluğunun mimarlarından kabul ediliyor.

Beşiktaş'ta bu sezon attığı gollerle siyah-beyazlı ekibi şampiyonluğa taşıyan isimlerin başında gelen Mario Gomez, Osmanlıspor karşısında takımını 48. dakikada 3-0 öne geçirdi. Bu golle Alman oyuncuyu yeni bir rekorun sahibi oldu.

Beşiktaş formasıyla gol sayısını 28'e çıkaran Mario Gomez, siyah-beyazlı takımın bir sezonda resmi maçlarda en fazla gol atan yabancı oyuncusu oldu.

Beşiktaş'ın geçen hafta Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın golünü atan Alman futbolcu, 27 golle Senegalli Demba Ba'ya ait olan rekoru egale etmişti.

Süper Lig'de 26 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Alman futbolcu, son beş lig maçında da gol atmayı başardı.