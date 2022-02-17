6 muhalefet partisinin 28 Şubat'taki toplantısının ayrıntıları netleşiyor: Protokole alfabetik sıra ayarı

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; çok sayıda sivil toplum kuruluşu, vakıf, dernek ve meslek örgüt temsilcisinin davet edileceği toplantıda kamuoyuna açıklanacak metni, altı partinin genel başkan yardımcıları paragraf paragraf okuyacak. Bunun ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu metni, kamuoyu önünde imzalayacak.

Edinilen bilgiye göre; toplantıda ilk sırada CHP, ikinci sırada DEVA Partisi, üçüncü sırada Demokrat Parti, dördüncü sırada Gelecek Partisi, beşinci sırada İYİ Parti ve altıncı sırada Saadet Partisi yer alacak. Toplantı için hazırlanacak arka fon ve dökümanlarda da partilerin logoları bu sıralamayla yer alacak.