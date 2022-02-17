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Politika

6 muhalefet partisinin 28 Şubat'taki toplantısının ayrıntıları netleşiyor: Protokole alfabetik sıra ayarı

Parti isimlerine göre alfabetik sırayla oturulacak

17 Şubat 2022 07:34

6 muhalefet parti liderinin tarihi zirvesinin ardından 28 Şubat’ta liderlerin katılımıyla yapılacak toplantı Bilkent Otel Konferans Merkezi’nde saat 13.30'da düzenlenecek. Parti isimlerine göre alfabetik sırayla oturulacak. 

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