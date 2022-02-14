Gelecek Partili Selçuk Özdağ: HDP üzerinden yapılmak istenen spekülasyonlara aldırmıyoruz
6 muhalefet liderinin toplantısında HDP'nin yer almaması tartışmalara neden oldu
14 Şubat 2022 08:48
Gelecek Partisi Genel Başkan Yarımcısı Selçuk Özdağ, 6 muhalefet liderinin zirvesine ilişkin olarak HDP üzerinden yapılmak istenen spekülasyonlara aldırmadıklarını söyledi.
Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay'ın haberine göre; Gelecek Partisi’nde önceki gece geç saatlere dek zirve konuşuldu. 18-20 Şubat’ta Antalya’da partinin üst yönetimi ve il başkanları bir araya gelecek.
Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, kamuoyunda partilerini merkeze alan kimi tartışmalı konuların kesinlikle “sorun” haline gelmeyeceğini vurgulayıp şunları söyledi:
“Ahlatlıbel’de oluşan mutabakat büyük bir gelecek adımıdır. İttifakın adı değişir, değişmez önemli değil. Önemli olan zarf değil, mazruftur. 28 Şubat’ta atılacak ikinci büyük adımın temellerinin de önceki gece oluştuğunu söyleyebilirim. Kamuoyunda HDP üzerinden yapılmak istenen spekülasyonlara da aldırmıyoruz. Mithat Sancar, Pervin Buldan bize geldi, biz onlara gittik.”