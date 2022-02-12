Mithat Sancar'dan "6 liderin toplantısı" yorumu: HDP'yi yok sayan anlayışın Türkiye'ye nasıl bir gelecek vadettiğini açıklaması gerek

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bugün 6 muhalefet partisinin başkanları bir araya geliyor, gelsinler çok iyi yapıyorlar. Diyalog, görüşme, tartışma iyidir. Ama HDP'yi yok sayan, HDP'yle müzakere yürütmeyi planına koymayan bir anlayışın Türkiye’ye nasıl bir gelecek vadettiğini de açıklaması gerekiyor." dedi.

Sancar, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen partisinin 4. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, geleceği birlikte inşa etmek için en geniş demokrasi ittifakını kurmak zorunda olduklarını söylerken, bugün yine ittifaklar meselesinin gündemde olduğunu belirtti.



Politikalarını aylardır anlattıklarını ifade eden Sancar, şöyle konuştu:

"Diyoruz ki parlamento seçimlerine kendi ittifakımızla gireceğiz, en geniş demokrasi ittifakıyla gireceğiz. Ama cumhurbaşkanlığı seçimi için de bütün muhalefet partileriyle diyalog ve müzakere istiyoruz. Eğer muhalefet partileri bizlerle geçiş sürecini, önümüzdeki dönemin temel ilkelerini, seçime kadar olan dönemdeki haksızlıkların ve tahribatların tamiri konusunu müzakere ederlerse ortak aday fikrine de açığız. Bugün 6 muhalefet partisinin başkanları bir araya geliyor, gelsinler çok iyi yapıyorlar. Diyalog, görüşme, tartışma iyidir. Ama HDP'yi yok sayan, bu diyalogda HDP'yle ilişki kurmayı HDP'yle müzakere yürütmeyi planına koymayan bir anlayışın Türkiye'ye nasıl bir gelecek vadettiğini de açıklaması gerekiyor. HDP'yle diyalog içinde olmak, mutabakat aramak şarttır. Kim ki HDP'yi düşmanlaştırır onun AKP ve MHP'den farkı yoktur. HDP'ye düşmanca yaklaşan herhangi bir partinin Türkiye'de kendini muhalefet gücü saymaya da hakkı yoktur."

(AA)