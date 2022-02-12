Muhalefet zirvesi bildirisi: Krizin nedeni 'başkanlık' sisteminin keyfi uygulamaları, mutabakat metnimiz 28 Şubat'ta milletimizle paylaşılacak

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ilk kez bir araya geldi. 5 saat 15 dakika süren toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni üzerine çalışıldığı belirtilirken, liderlerin 28 Şubat'ta yapılacak ortak açıklamayla mutabakat metnini kamuoyu ile paylaşayacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, "iş birliğinin sürdürüleceği" mesajı verildi. 6 lider, Türkiye'nin en derin siyasi ve ekonomik krizlerden birini yaşadığını belirtirken, "Bu krizin en önemli sebebi kuşkusuz, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' adı altında uygulanan keyfi ve kural tanımaz yönetimdir" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine gerçekleşen 6 muhalefet parti liderinin tarihi zirvesi, Ankara Ahlatlıbel'deki Çankaya Belediyesi Tesisleri'nde yapıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, toplantıya makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen genel başkanları ev sahibi olarak dışarıda karşıladı. Toplantı 5 saat 15 dakika sürerken, 6 lider ilk kez yan yana poz verdi.

Toplantı sonrası 6 lider yazılı olarak yaptıkları ortak açıklamada, "Altı siyasi parti olarak hepimizin ortak sorumluluğu, uzlaşarak ve birlik içinde bu krizi aşmak, derin sorunlarımızı demokratik siyasetin alanını genişleterek, çoğulculuk temelinde çözebilmektir" ifadelerini kullanırken, bu doğrultuda toplantının ana gündem maddesinin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bugün burada milletimiz adına 'Yarının Türkiyesi'ni inşa etmek için önemli bir adım attık. Bundan sonra da işbirliği alanlarını genişleterek sürdürmekte kararlıyız" denildi.

"Bugün, Türkiye için tarihi bir gün"

6 muhalefet parti liderinin yaptığı ortak açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün, Türkiye için tarihi bir gündür. Birbirinden farklı altı siyasi parti olarak, bizler, Türkiye’nin yıllardır görmeyi umut ettiği tarihi bir çalışma için bir araya geldik.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni hazırlayan partiler olarak bizler, etkin ve katılımcı bir yasama, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim, tarafsız ve bağımsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etme kararlığı içindeyiz.

Ülkemiz, Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşamaktadır. Toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlar her geçen gün artarak etkisini ağır bir biçimde göstermektedir. Bu krizin en önemli sebebi kuşkusuz, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” adı altında uygulanan keyfi ve kural tanımaz yönetimdir.

"Kutuplaşmayı değil, istişare ve uzlaşmayı esas aldık"

Altı siyasi parti olarak hepimizin ortak sorumluluğu, uzlaşarak ve birlik içinde bu krizi aşmak, derin sorunlarımızı demokratik siyasetin alanını genişleterek, çoğulculuk temelinde çözebilmektir. Tam da bu inanç ve kararlılıkla, yasama, yürütme ve yargı organlarının güçlendirilmesinin yanında, demokratik hukuk devletini güçlendirmek amacıyla Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Kutuplaşmayı değil, istişare ve uzlaşmayı esas aldık.

Bugün de parti genel başkanları olarak bir araya gelerek, üzerinde uzlaşıya vardığımız yeni sistemle ilgili mutabakat metninin kamuoyuna takdimi üzerine görüştük ve 28 Şubat 2022 tarihinde milletimizle paylaşılmasında mutabık kaldık.

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçmek ortak ve öncelikli hedefimizdir"

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçmek ortak ve öncelikli hedefimizdir. Bu hedefe ulaşabilmemiz için sürecin nasıl işleyeceğinin ve bu süreçte ülkemizin nasıl yönetileceğinin yapıcı bir şekilde planlanması gerekmektedir. Bu nedenle geçiş sürecinin yol haritasının çalışılarak üzerinde mutabık kalınması ve vatandaşlarımızla paylaşılması konularında da uzlaşıya vardık.

Ayrıca bu toplantıda güncel ekonomik ve sosyal gelişmeleri değerlendirdik ve seçimlerden sonra uygulanmaya başlanacak politikalar konusunda ortak çalışma yapılabilecek alanlara ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Hedefimiz milletimizin rahat bir nefes almasını sağlamak ve refah düzeyini, kapsayıcı bir anlayışla ivedilikle yükseltmektir.

Türkiye’nin istişare ve uzlaşı ile çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Önemli olan, tüm farklılıklarımızla beraber “biz” düşüncesini, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normları çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, herkesin kendini eşit ve özgür vatandaş olarak gördüğü, düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, inandığı gibi yaşayabildiği demokratik bir Türkiye’yi inşa etmektir.

"'Yarının Türkiyesi'ni inşa etmek için önemli bir adım attık"

Öte yandan hedefimiz; kamu yönetiminde şeffaflık, eşitlik, tarafsızlık ve liyakatin sağlanması, yolsuzlukla etkin mücadele edilmesi, Siyasi Etik Kanunu ile siyasi makamların millete hizmetten başka bir amacının olmamasının garanti altına alınmasıdır.

Bugün burada milletimiz adına 'Yarının Türkiyesi'ni inşa etmek için önemli bir adım attık. Bundan sonra da iş birliği alanlarını genişleterek sürdürmekte kararlıyız. Hep birlikte inşa edeceğimiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i milletimize ve gelecek nesillere adalet, barış, refah ve huzur getirmesi inancıyla hayata geçirmeyi taahhüt ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

TIKLAYIN - 6 muhalefet liderinin tarihi buluşmasından kareler

Liderlerden ilk paylaşımlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantı sonrası diğer liderlere teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Demokrasi için, adalet için, halkımızın refahı ve ülkemizin aydınlık yarınları için 6 siyasi partinin liderleri olarak bir araya geldik. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda nihai istişaremizi gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkanların her birine teşekkür ediyorum."

İyi Parti Genel Başkanı Akşener de, "Adaleti, vicdanı, liyakati ve ortak aklı esas alan parlamenter sistem önerimizi konuştuğumuz bu kıymetli toplantı için başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm siyasi liderlere teşekkür ediyorum" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gerçekleştirdiğimiz bu dostane sohbet ve verimli toplantı vesilesiyle başta ev sahibi Sn. Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm siyasi liderlere teşekkür ediyorum." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da "6 siyasi partinin liderleri olarak çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Samimi bir ortamda gerçekleştirdiğimiz bu buluşmada aldığımız kararların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, değerli Genel Başkanların her birine teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, "Bugün “Yarının Türkiyesi”ni inşa etmek için 6 siyasi parti olarak önemli bir adım attık. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’in milletimize ve gelecek nesillere adalet, özgürlük ve refah getireceğine inanıyorum. Başta genel başkanlar olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da, "Herkesin yarınından emin olduğu, işler bir demokratik nizam ve işleyen bir adalet sisteminin varlığı için "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" hakkında yaptığımız çalışma üzerinde mutabakata vardık. Milletimize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Partilerden paylaşımlar

Liderlerin tarihi buluşmasıyla ilgili partilerden açıklamalar da yapıldı.

Buluşmadan paylaşılan kareyi Ahmet Arif'in dizleriyle yorumlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ömer Topsakal, fotoğrafa "Kaç bin yıllık hasretimin koncası, gözlerinden, gözlerinden öperim, bir umudum sende, anlıyor musun?" notunu düştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "6 lider, demokrasi için, kardeşlik ve dayanışma için toplandı" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, tarihi buluşmadan ilk kareleri, "Türkiye’nin demokratik hukuk devletine kavuşması ve dolayısıyla aydınlık yarınları için atılmış büyük bir adım” diye yorumladı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, liderlerin buluşmasından fotoğrafları paylaşarak “Türk siyasi hayatında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Geliyor gelmekte olan” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bir yurttaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, demokrasi tarihine geçecek bu fotoğraftan büyük mutluluk duydum. Bu masa ülkemizin temel meselelerinin çözümü için kuruldu. Bu sürecin baş mimarı Genel Başkanım CHP Lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, İYİ Parti Lideri Sayın Meral Akşener'e şükranlarımı sunarım. Türkiye için bir araya gelen değerli Genel Başkanlarımız Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal'ı da kutlar, saygılarımı sunarım" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da liderlerin yuvarlak masa etrafındaki fotoğrafını “Rant ortaklığı değil, ilke ortaklığı…” notuyla paylaştı.

Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, “33 yıllık gazeteciliğim bana diyor ki; bu akşamdan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi.

İyi Parti İzmir Milletvekili, Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, "Sn. Meral Akşener'in İyi Parti'yi kurması ilk kırılmadır... 2.si Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile Millet İttifakı'nın inşasına giden yolun döşenmesi... 3.sü İstanbul'un kazanılmasıdır. Her biri bir öncekinin sonucudur. Ve biz süreçte ittifakın kristal vazo gibi dikkat istediğini öğrendik!" dedi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Ya herkesi tehdit eden otoriter rejimin daha fazla kurumsallaştırılması ya da herkesin huzurunu temin edecek özgürlükçü demokratik bir sistemin inşası... Bu sorumluluk bilincini simgeleyen bu fotoğraf değerli..." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel de “Sn. Davutoğlu nezdinde Gelecek Partisi, ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamından kurtulabilmesi, toplumun hiçbir kesiminin kaybetmediği, kazanımların korunduğu, kimsenin kimseden rövanş almadığı âdil bir düzen kurulabilmesi gayreti ile ülke menfaatine olan her masada olacaktır” açıklamasında bulundu.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, “Her şey daha güzel olacak!” dedi.