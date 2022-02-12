6 muhalefet liderinin tarihi buluşmasından kareler
12 Şubat 2022 19:51
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6 muhalefet partisinin lideri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine bir araya geldi
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, toplantı için Ankara Ahlatlıbel'deki Çankaya Belediyesi Tesisleri'ne geldi
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Toplantı sonrası ortak bir basın açıklaması yapılması beklenmiyor. Toplantı sonrası ortak bir basın açıklaması yapılması beklenmiyor
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6 muhalefet liderinin tarihi buluşmasından kareler
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6 muhalefet liderinin tarihi buluşmasından kareler
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6 muhalefet liderinin tarihi buluşmasından kareler
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6 muhalefet liderinin tarihi buluşmasından kareler
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6 muhalefet liderinin tarihi buluşmasından kareler
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6 muhalefet liderinin tarihi buluşmasından kareler
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6 muhalefet liderinin tarihi buluşmasından kareler