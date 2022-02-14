CHP'li Erdoğan Toprak: Kılıçdaroğlu’nun ittifak içinde kabul gördüğünü görüyorum
"Masadan onay çıkmadan bir şey söylemek doğru olmaz, ancak en yakın aday o gibi duruyor"
14 Şubat 2022 09:17
CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, 6 muhalefet partisi liderinin cumartesi günü gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin olarak konuştu.
Cumhuriyet’in haberine göre, Toprak, “Ben, seçime yönelik bir kaygı duymuyorum. Millet İttifakı, toplumdaki ayrışmayı ortadan kaldıran bir yapıya doğru gidiyor. Tüm kesimleri içinde barındıran bir süreç yaşıyoruz. Seçim sonrasında ise çok dikkatli adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Toprak, “adaylık” açıklaması da yaptı. “Altı muhalefet partisi genel başkanının Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelmesi Kılıçdaroğlu’nun adaylığına giden bir adım mı?” sorusuna Toprak, şöyle yanıt verdi:
“Sayın Kılıçdaroğlu’nun ittifak içinde bir kabul gördüğünü görüyorum. Masadan onay çıkmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Ancak en yakın aday o gibi duruyor.”
Davutoğlu'nun önerisine sıcak bakılmadı
Öte yandan toplantıda “ittifak yerine koalisyon protokolü” önerisini sunan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun diğer parti liderlerinin öneriye sıcak bakmaması üzerine bu isteğinden vazgeçtiği öğrenildi.