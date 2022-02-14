Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla bir araya gelen altı muhalefet partisinin liderlerinin cumartesi günü gerçekleştirdiği 5 saat 15 dakika süren zirvesiyle ilgili kaleme aldığı yazısında liderlerden toplantıya ilişkin edindiği görüşlerini aktardı.

Akşener: İlk defa ülkenin geleceğine dair umutlandım

Zeyrek’in aktardığına göre; İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Çok güzel bir toplantı oldu. Altı siyasi partinin lideri olarak bir araya geldik ve bütün konularda uzlaştık. İlk defa ülkenin geleceğine dair umutlandım. Umutlandım demek doğru değil aslında. Toplantıdan ülkenin geleceği adına çok rahatlamış bir şekilde ayrıldım” değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, toplantının dört maddelik bir gündemi olduğunu, hepsinin üzerinde tek tek durduklarını anlattı. “Önceliğimiz Türkiye'ydi”diyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“O masanın etrafındaki altı kişinin hepsinin ayrı bir partisi var. CHP, DP, SP çok önceden kurulmuş, geleneği olan partiler. Biz, DEVA Partisi, Gelecek Partisi yeni kurulmuş partileriz. Hepimizin ayrı siyasi duruşları var. Partilerimizin teşkilatlarının, tabanlarının, seçmenlerimizin farklı hayalleri, memleket meselelerine farklı bakış açıları var. Ancak dünkü masanın etrafında çok güzel bir uyum içinde Türkiye'nin sorunlarını ve çözümlerini konuşabildik.”

“Toplantıda hiçbir uzlaşmazlık olmadı”

Toplantıda daha önce altı partinin genel başkan yardımcılarının hazırladığı 22 sayfalık ortak metnin üzerinden geçildiğini ve herkesin bir bölümü okuduğunu söyleyen Akşener, öte yandan iktidar cenahında bir süredir dillendirilen “Millet ittifakı arasında derin görüş ayrılıkları var” iddiasıyla ilgili de şöyle konuştu:

“Toplantıda hiçbir uzlaşmazlık olmadı. Herkes görüşünü dile getirdi ve bütün konularda mutabık kaldık.”

Kılıçdaroğlu: Siyasi tarihi yazanlar gelecekte bu toplantıya atıf yapacaklar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da şunları kaydetti:

“Altı liderin bir araya gelip yüz yüze görüşmesi, Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırıp çözümlerini konuşup, bu sorunların aşılabilir olduğu düşüncesini ifade etmesi dahi çok önemli. Türkiye siyaset tarihinin önemli olaylarından biri olacak. Siyasi tarihi yazanlar gelecekte bu toplantıya atıf yapacaklar. Demokrasiye, hukuk devletine, liyakate, etik değerlere dair ilkeleri benimseyen parti liderlerinin bir araya gelmesi çok önemli.”

“Gördük ki ülkenin geleceğine dair kaygılarımız aynı”

Yol haritasını belirlediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Gördük ki ülkenin geleceğine dair kaygılarımız aynı. Çözüm yöntemi konusundaki görüşlerimiz büyük ölçüde aynı. Kolektif akıl bir araya geldi diyebilirim. Benim de umudum arttı.”

Davutoğlu: Bu tarihi bir olay, tarihi bir resim

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da, “Çok olumlu bir görüşmeydi. Türk siyaseti açısından olumlu bir adımdı. Uzun yıllardan beri liderler bir araya gelip detaylı bir sistem önerisinde buluştular. Bu tarihi bir olay, tarihi bir resim” sözlerini kaydetti; toplantıya ilişkin şu başlıkları çıkardı:

“- Farklı damarları temsil eden altı lider detaylı bir sistem önerisinde bulundu. Bunu geliştirmek bizim görevimiz. – Liderler arası insani ve siyasi ilişkinin gelişmesine büyük katkı sağlayacak bir toplantıydı. Bu Türkiye için çok önemli. Daha sık görüşme kararı aldık. – Üçüncüsü de iyi bir başlangıç oldu ve artık istişareye dayalı bir süreç İşliyor. İktidarın iddiasının aksine muhalefette bir dağınıklık yok artık. Önümüzdeki günlerde sonuçları görülür.”

Karamollaoğlu: Yemekte güncel politika konularına girilmedi ama…

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da yemekle ilgili görüşlerini şöyle özetledi:

“Bir araya gelmiş olduk. Yaklaşık beş saati geçti. Her şeye rağmen bir araya gelmiş olmak meseleleri enine boyuna tartışabilmiş olmak çok önemli bir özellik. Böyle bir şeyi ilk defa yapıyoruz. Türkiye'de de uzun zamandan sonra ilk defa yapılıyor. Güzel bir fotoğraf ortaya çıktı. Yemekte güncel politika konularına girilmedi ama gidişatın iyi olmadığını, birlikteliğe ihtiyaç duyulduğunu vurguladık. Artık daha sık görüşeceğiz.”

Babacan: Komisyonun hazırladığı metinle ilgili en ufak bir kaygı dile getirilmedi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan da şöyle konuştu:

“Komisyonun hazırladığı metinle ilgili en ufak bir kaygı dile getirilmedi. Hepimiz mutabık kaldık. Somut sonuçları olan, olumlu verimli bir toplantı oldu. Türkiye'nin sorunları çok büyük ve büyüyor. Ortak bir irade ortaya koymak çok kıymetli.”

Uysal: Herkes kendi gündeminin ötesinde davrandı

DP lideri Gültekin Uysal da şu yorumu yaptı:

“Herkes kendi gündeminin ötesinde davrandı. Kılavuzumuz toplumun beklentileriydi. İlk defa bir araya gelmek önemliydi. Herkesin törpülemesi gereken yanlarını törpüleyeceği bir süreçten geçiyoruz. İttifak içi ve dışı bir rekabet, her liderin, her partinin ayrı bir özelliği var ama hedefimiz ortak.”

“28 Şubat'ta yapılacak toplantının yerini CHP belirleyecek”

“Toplantının 28 Şubat'ta olmasına çok anlam yüklendi. Tarihin nasıl belirlendiğini öğrendim” diyen Zeyrek, şunları aktardı:

“Yemekte altı lider, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin ilkelerini ve takvimini en kısa zamanda açıklamayı kararlaştırmış. İlk karar, açıklamanın bir ‘pazartesi’ günü yapılmasına dair olmuş. Böyle olunca da iki alternatif ortaya çıkmış: 28 Şubat ve 7 Mart. Açıklamanın bir an önce olması istendiğinden ‘7 Mart çok geç’ denilmiş ve 28 Şubat seçilmiş. Masada ‘28 Şubat olması tartışılır mı’ sorusu da gündeme gelmiş ama tartışma uzamamış, 30-40 saniye içinde karar verilmiş. Toplantının yerini CHP belirleyecek. Ayrıca 28 Şubat öncesinde profesyonel bir çalışma yapılıp sloganlar, afişler belirlenecek."

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