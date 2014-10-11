51. Altın Portakal Film Festivali başladı

51. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali gala gecesiyle başladı. 100. yaşına giren Türk sinemasında emeği geçen pek çok ismin katıldığı gecede ödüller sahiplerini buldu.

Korhan Abay'ın sunuculuğunu üstlendiği açılış gecesi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in konuşması ile başladı. Ardından sanatçılar sahneye çıkarak ödüllerini aldı. Bu yıl Türk sinemasının 100. yılı olması sebebiyle, daha önceki törenlerden farklı olarak Ulusal Uzun Metraj yarışmasına seçilen filmlerin her birini bir sinemacı takdim etti.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleşen can kayıpları göz önünde bulundurularak konser veya eğlence düzenlenmeyen açılışta, kısa film kategorisi ile yabancı film kategorisindeki filmler de tanıtıldı.

Bu yıl 51.'si düzenlenen festivalin açılış gecesinde çok sayıdaki filmde senarist, yönetmen ve oyuncu olarak görev alan tiyatro sanatçısı Haldun Dormen, oyuncu Nilüfer Aydan ile 'Düşman Yolları Kesti' gibi Türk sinemasının çok sayıda klasiğinde imzası olan yazar Tarık Dursun Kakınç'a 'Onur Ödülü' verildi.

1974 yılında 'Alice Doesn't Live Here Anymore' adlı filmdeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' Oscar ödülünü alan Ellen Burstyn ise 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü kazandı. Burstyn, ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den aldı. Konuşmasına Türkçe "Merhaba" diyerek başlayan Burstyn, uzun kariyeri boyunca birçok ödül aldığını ama ödül almak üzere bu kadar güzel bir yere daha önce gelmediğini söyledi.

‘Cannes'da 'En iyi film' ödülüyle bu 100 yıl taçlandı’

Gecenin ilk onur ödülünü vermek üzere sahneye gelen Filiz Akın, sinemanın 100 yıllık yolculuğunun bir kısmında kendisinin de olduğunu anlattı. Geçmişte başka eğlence olmadığı için seyirciyle aralarında tutkulu bir ilişki olduğunu belirten Akın, şöyle konuştu:

"Sinemaya sahip çıkma duygusu, beni çok heyecanlandırıyor. Şimdi bakıyorum da, sinema nerelere geldi. Hollywood'da, Oscar'larda adımız anılıyor, Cannes'da en iyi film ödülüyle bu 100 yıl taçlandı. Tüketim toplumuna geçtiğimizden beri kaybettiğimiz manevi değerlerimizin simgesi olarak bizi gördünüz, bize değer verdiniz, alkışladınız. Bunun için size çok teşekkür etmek istiyorum."

Onur Ödülü'nü Filiz Akın'dan alan Haldun Dormen ise bugüne kadar onlarca ödül aldığını ama hiç bu kadar heyecanlanmadığını dile getirdi.

Bir diğer Onur Ödülü sahibi Nilüfer Aydan da Altın Portakal'ını Fatma Girik'in elinden aldı. Girik, Türk sinemasının 100 yılının 57 senesinin kendisiyle geçtiğini dile getirerek, "Ben 57 senedir film çekiyormuşum. Ne mutlu. Keşke bir 57 senem daha olsa da onu da yine sinemaya versem" dedi.

'Paydos en iyi dost'

Tarık Dursun Kakınç'ın 'Onur Ödülü'nü, Festival Direktörü Elif Dağdeviren verdi. Sahneye çıkamadığı için koltuğundan izleyicileri selamlayan Kakınç'ın ödülü, gelinine teslim edildi.

Her yıl sanatçıdan sanatçıya el değiştiren "Yıldırım Önal Anı Ödülü", yönetmen Şerif Gören tarafından Güler Ökten'e verildi. 'Sinemada Emek Ödülü', ışık şefi Ali Salim Yaşar'a verildi. Setteki çalışması nedeniyle Antalya'ya gelemeyen Yaşar'ın ödülü, 'Godzilla' lakaplı set amiri Selahattin Geçgel'e teslim edildi.

Geçgel, Yaşar'ın ödülünü aldıktan sonra, "Bu ekip buraya kadar gelmişse ben de önlerinde yatarım" diyerek yüz üstü yere yattı. Gecenin en renkli anlarından biri Geçgel'in yıllardır sinema ve dizi setlerinde paydosu haber vermek üzere çaldığı düdüğünü çalarak, 'Paydos en iyi dost' diyerek izleyicileri selamlaması oldu. Salonu dolduran yüzlerce kişi Geçgel'i ayakta alkışladı.

Al Jazeera