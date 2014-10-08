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11 belgeselci Altın Portakal'dan çekildi

Antalya Film Festivali'nde Gezi belgeselinin sansürlenmesine tepki gösteren 15 filmden 11’i festivalden çekildi

08 Ekim 2014 12:56

Altın Portakal'daki sansür skandalı, festivalin sorumluluğunu kabul edip yaptığı 'uzlaşma' çağrısına rağmen dinmiyor. 10 Ekim'de başlayacak 51. Antalya Film Festivali'nde gösterime girmesi beklenen, Reyan Tuvi'nin yönettiği Gezi belgeseli “Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek”e uygulanan sansür nedeniyle 11 film festivalden çekildi.

Belgeselcilerin yaptığı açıklama şöyle

51. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Yönetimine ve Kamuoyuna; 

"51. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ön-jürisi tarafından yarışma bölümüne seçilen belgesel filmlerimizin TCK’ ya göre değerlendirilmiş olması ve ardından bir arkadaşımızın filminin sansür mekanizmasına takılarak yarışma dışı bırakılmasıyla başlayan kriz, festival yönetimince son ana dek sorumluluk üstlenmeyen ve polemiklere sebebiyet veren bir tarz ile yönetilmiştir. En başından beri asıl meselenin filmlerimizin TCK maddelerine göre değerlendirilmesi, sansürün meşrulaştırılması sorunu olduğunu söylememize rağmen, sinema dünyasını bölen, spekülasyonların ve manipülasyonların etkin olduğu bir tartışma ortamı yaratılmıştır."

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