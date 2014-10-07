Festival yönetimi, Altın Portakal'da sansür için özür diledi

10 Ekim'de başlayacak 51. Antalya Film Festivali yönetimi, gösterime girmesi beklenen, “Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek”e uygulanan sansür nedeniyle, filmin yönetmeni Reyan Tuvi'ye üzültülerini bildirdi ve sansürün kabul edilemeyeceğini açıkladı.

51. Antalya Altın Portakal Film Festivali yönetimi, sansür konusunda sorumluluğu olduğunu kabul ederek sinema çevrelerine uzlaşma çağrısı yaptı ve festivale davet etti.



Altın Portakal'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Kamuoyuna Önemli Duyuru

Günlerdir içinde bulunduğumuz üzücü ve yıpratıcı tartışmalara bir son vermek ve sektörün tüm unsurlarıyla birlikte bir uzlaşma noktası yakalamak ve sinemamızın 100. yılında en köklü festivalimizin sağlıklı bir ortamda yapılmasını sağlamak için bir çağrıdır bu.

Öncelikle sansür konusunda eleştiride bulunan, tavır koyan herkesle hepimiz aynı fikirdeyiz. Sansür kabul edilemez.



Festival komitesi olarak zaten başından beri çok kısa bir sürede büyük bir festival hazırlığı içine girdik ve hiç beklemediğimiz bir krizle karşılaştık. Yanlış bir iletişim zinciri oluştu ve işin bu hale gelmesinde bizim de sorumlu olduğumuzu kabul ediyoruz.

Bu festival hepimizindir ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi de hepimizin ortak sorumluluğudur. Karşılıklı inatlaşmanın ve bu sorunun oluşmasında hiçbir katkısı olmayan değerli dostların, sanatçıların yıpratılmasının hiçbirimize faydası yoktur.

Sayın Reyan Tuvi’nin Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek adlı belgeseli daha önce festival dahilinde özel gösterim programı yerine ulusal belgesel yarışma bölümüne davet edilmiş ve bu davetimiz kabul görmüştür. Yönetmenin sanatçı iradesine herhangi bir baskı ya da oto sansür dayatması yapılmamıştır, yapılması da düşünülemez, bu noktada yönetmenin kendi açıklamaları da ortadadır. Ne festival tarafından ne de eser sahibi tarafından söz konusu filmin ne mesajına, ne içeriğine, ne kurgusuna, ne de bütünlüğüne dokunulması asla ve hiç bir zaman talep edilmemiş, net bir biçimde adını vererek ve yazılı olarak kişilik haklarına yönelik bir hakarete dair ortak bir hassasiyet sonucu sözkonusu küfür kaldırılmıştır. Filmin ilk başta açıklandığı gibi halka açık gösterime çıkartılmaması ile ilgili gerçek bununla sınırlıdır.

Festival komitesi olarak sayın Tuvi’nin adının hiç hak etmediği bir şekilde tüm krizin merkezine oturtulmasını kendisine yapılan ciddi bir haksızlık olarak görüyoruz ve en derin ve samimi üzüntülerimizi başta Sn Reyan Tuvi olmak üzere sinema camiamız ve kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Hepimizin ve sinemamızın ortak çıkarı, bir tartışmaya tüm festivali kurban etmemektir. Karşılıklı suçlamalar ve ithamlar yerine, konuşup tartışarak çözemeyeceğimiz bir konu ve sorun olmadığı inancındayız.

Meselenin tüm taraflarını 51. Antalya Altın Portakal Film Festivalimizi bir sinema bayramı biçiminde kutlamaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla."