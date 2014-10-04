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Gezi sansürünün ardından Altın Portakal jürisinden ilk istifa

Ulusal Belgesel Film Yarışması Ana Jüri Başkanı Can Candan istifa etti

04 Ekim 2014 22:29

51. Altın Portakal Film Festivali'nde Gezi sansürü tartışması sürerken, festival jürisinden istifa geldi.

Ulusal Belgesel Film Yarışması Ana Jüri Başkanı Can Candan, Twitter hesabından yayınladığı açıklamayla jüri başkanlığından istifa ettiğini duyurdu. Candan, ‘’Sansürün, sorumsuzluğun, manipülasyonun ve baskının olduğu yerde ben yokum’’ dedi.

Birgün'ün haberine göre, festival yönetiminin tavrını da eleştiren Candan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

‘’Festival yönetimi sorumluluğu almak ve yanlışı düzeltmek yerine, ön jürinin profesyonelce gerçekleştirdiği sorumluluğunu şüpheye düşürecek ifadeler kullanmış, düzeltilme sorumluluğunu söz konusu filmin yönetmenine atarak, sansüre ek, bir de yönetmen üzerinde baskı oluşturmaya devam etmiştir.’’

 

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