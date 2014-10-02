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Kültür-Sanat

10 jüri üyesinden Altın Portakal sansürüne tepki: Çekilebiliriz!

Altın Portakal Film Festivali'nde Reyan Tuvi'nin Gezi belgeselinin çıkarılması jüri üyesinin tepkisini çekti

02 Ekim 2014 14:02

Reyan Tuvi'nin Gezi belgeseli “Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek”in belgesel ön jürisi tarafından seçilmesine karşın 51. Antalya Altın Portakal Film Festivali yönetimince yarışmaya alınmaması üzerine başlayan sansür tartışmaları, bazı jüri üyelerini festivalden çekilme noktasına getirdi. Festivalin çeşitli bölümlerinde görev alan 10 jüri üyesi, yaptıkları açıklamada yaşananları 'vahim' olarak nitelendirdi ve jürilikten çekilebileceklerinin sinyalini verdi.

51. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin çeşitli bölümlerinde görev alan 10 jüri üyesinin yaptığı basın açıklaması şöyle:

 

Festival sanat kurumu mu hukuki ceza mercisi mi?

 

“Reyan Tuvi’nin ‘Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek’ adlı filminin “Türk Ceza Kanunu’nun 125. ve 299. maddelerine aykırı ifade ve içerik ihtiva ettiği” gerekçesiyle, 51. Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması listesinden çıkarılması, hiçbir şekilde kabul edilemez. Bir film festivalinden beklenen, filmlerin gösterim hakkını, seyircininse filmlere erişim hakkını savunmak ve filmin yaratıcılarının sanatsal ifade özgürlüğünü korumaktır. Bir filmin Türk Ceza Kanunu gerekçe gösterilerek yarışmadan ihraç edilmesi ise, festivalin kendini bir sanat kurumu değil, hukuki bir ceza mercii addederek hareket ettiğini gösterir.

 

Sadece yarışmadan çıkarmış olmuyor kriminalize ediyor

 

Altın Portakal yönetiminin, yarışmasına başvurmuş ve ön elemeyi geçmiş bir filmin yaratıcılarını zan altında bırakması son derece vahimdir. Halihazırda birçok festivalde gösterilmiş olan ‘Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek’, festival yönetiminin bu tutumuyla sadece yarışmadan çıkarılmış olmuyor, aynı zamanda söz konusu sanat eserini kriminalize etme anlamına geliyor. Filmin ileride başka etkinliklerde seyirciyle buluşmasının önünü kesebilecek ya da belli bölümlerinin sansürlenmesine zemin hazırlayacak bir uygulama.

 

Tuvi’nin sanatsal ifade özgürlüğüne sahip çıkılmalı

 

Tüm bu nedenlerden, bu açıklamayı sadece filmin Ulusal Belgesel Film Yarışması’na geri alınması için yapmıyoruz. Aynı zamanda festivalden, Reyan Tuvi’nin sanatsal ifade özgürlüğüne sahip çıkan bir açıklama bekliyoruz. Sanat eserlerinin suç unsuru olarak görülmesine davetiye çıkaran bu kararın geri alınmasını ve filmin Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda, sanatçının kurguladığı özgün haliyle gösterilmesini talep ediyoruz.

 

Karar irademizi güvence altında hissetmiyoruz

 

Ayrıca, festivalde jüri üyeliği yapmak üzere davet edilen bizlerin, bu uygulamanın ardından karar irademizi güvence altında hissetmesi mümkün değil. Festival yönetiminden, film gösterimlerinin her türlü baskıdan muaf bir şekilde yapılacağını ve seçici kurulların kararlarının manipüle edilmeyeceğini garanti eden, tavizsiz bir açıklama bekliyoruz.”

 

Belmin Söylemez (Ulusal Yarışma, Ana Jüri)

Can Candan (Ulusal Belgesel Film Yarışması, Ana Jüri Başkanı)

Ayla Kanbur (Ulusal Belgesel Film Yarışması, Ana Jüri)

Zeynep Dadak (Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Ana Jüri)

Belma Baş (Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması, Ana Jüri)

Emre Akay (Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması, Ana Jüri)

Mehmet Açar (Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, SİYAD Jürisi)

Evrim Kaya (Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, SİYAD Jürisi)

Kaya Özkaracalar (Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, SİYAD Jürisi)

Fırat Yücel (Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, SİYAD Jürisi)

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