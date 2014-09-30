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Kültür-Sanat

Altın Portakal’da ‘Gezi’ sansürü

51. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal belgesel yarışmasında, Gezi olaylarıyla ilgili belgesel programdan çıkartıldı

30 Eylül 2014 19:37

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, festival yönetimi Reyan Tuvi'nin yönettiği Gezi belgeseli “Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek”e sansür uyguladı.

Radikal’den Erkan Aktuğ’un haberine göre, daha önce Documentarist'te ödül alan, İstanbul Film Festivali ve Adana Altın Koza Film Festivali'nde gösterilen Reyan Tuvi'nin yönettiği Gezi belgeseli “Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek”, ön jüri tarafından belgesel yarışmasına seçmesine rağmen yarışma programından çıkarıldı.

Filmin “TCK'nın 125. ve 299. maddelerine aykırı ifade ve içerik ihtiva ettiği" gerekçesiyle programdan çıkarıldığı belirtilen karar, Berke BaşAyşe Çetinbaş ve Seray Genç 'ten oluşan 51. Altın Portakal'ın ulusal belgesel yarışması ön jürisinin basın açıklamasıyla ortaya çıktı. Açıklamada, "Bir belgesel filmin içeriği ne olursa olsun TCK'ya göre değerlendirilmesinin tehlikesine" vurgu yapıldı.

Ön jürinin basın açıklaması şöyle:

"51. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması ön jürisi olarak, festivale başvuran belgesel filmler arasından bizden talep edildiği üzere 15 filmi yarışmaya değer bulduk ve festival yönetimine bildirdik. Festival yönetimi tarafından kamuoyuna açıklanan yarışma filmleri listesinden seçmiş olduğumuz 'Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek' belgesel filminin 'Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 299. maddelerine aykırı ifade ve içerik ihtiva ettiği' gerekçesi ile çıkarılmış olduğunu öğrendik. 


Biz ön jüri olarak, bir belgesel filmin içeriği ne olursa olsun TCK'ya göre değerlendirilmesini ve listeden çıkarılmasını bir sansür olarak niteliyoruz. Böyle bir durumu kabul edilemez bulduğumuzu festival yönetimi ile paylaşmamıza ve bu durumun düzeltilmesini talep etmemize rağmen, festival yönetimi bu kararını değiştirmemiştir."

 

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