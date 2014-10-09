Altın Portakal'da konserler ve kortej yürüyüşü iptal edildi

Türkiye'nin çeşitli illerinde IŞİD'in Kobanê'ye yönelik saldırılarını protesto gösterilerini nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan kortej yürüyüşü, konser ve parti gibi etkinlikler iptal edildi.

Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamada, son birkaç gündür Türkiye'de yeni bir şiddet eylemi dalgası yaşandığı, 24 vatandaşın hayatını kaybettiği, çok sayıda vatandaşın ve güvenlik görevlisinin yaralandığı hatırlatıldı.

Olayların herkesi üzdüğü dile getirilen açıklamada, şiddet, acı, üzüntü, gerginlik yaşanırken sinema sanatçılarının bu duruma duyarsız kalmasının mümkün olamayacağı kaydedildi.

Olayların sona ermesi, milletin kardeşliğinin bozulmaması, yaraların çabuk sarılması, Türkiye'de kardeşliğin, barışın ve huzur ortamının korunmasının temenni edildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olaylar sebebiyle tüm hazırlıklarımız bitmiş olmasına rağmen festivalimizin ertelenmesini bile ele aldık ancak sanatın asıl böyle zamanlarda önem kazandığını, sosyal dertlerin de ilacı olduğunu düşündüğümüz için festival kapsamındaki kortej, konser ve parti gibi yan etkinlikleri iptal etmeye, bunun dışındaki tüm sanatsal etkinlikleri devam ettirmeye karar verdik. Festivalimiz, ulusal ve uluslararası film yarışmalarıyla ödülleriyle eksiksiz bir şekilde gerçekleşecektir."

Antalyalılar ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin 51 yıldır Türk sinemasına sahip çıkma geleneğini yaşatmak için büyük fedakarlık ve gayret gösterdiği belirtilen açıklamada, 51. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali organizasyon sürecinde, jüri ve yarışmalara katılan sanatçılara, ustalara teşekkür edildi.



Bu yıl 51.si düzenlenecek Altın Portakal Film Festivali'nde Reyan Tuvi'nin 'Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek' isimli belgesel filme sansür uygulandığı gerekçesiyle Belgesel Film yarışması iptal edilmişti.