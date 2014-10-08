T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Antalya Belediye Başkanı'ndan Altın Portakal yorumu: Sansür hiçbir şekilde kabul edilemez

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Altın Portakal Film Festivali'ndeki sansür tartışmasına ilişkin 'Sansür veya otosansür hiçbir şekilde kabul edilemez' dedi

08 Ekim 2014 19:01

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Gezi belgeselinin Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde sansürlenmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Türel “Sansür veya otosansürü hiçbir şekilde kabul edecek bir anlayışa sahip olmadığını” söyledi.

Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı ilk toplantısı, 138 gündem maddesiyle Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı. 

Toplantının açılışında konuşan CHP Grup Sözcüsü Songül Başkaya, bu yıl 51'incisi yapılacak Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel kategorisinde yarışacak Taksim Gezi Parkı olaylarını konu alan "Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek" adlı filmle ilgili sansür tartışmalarını hatırlattı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Türel de festival aracılığıyla sanata 51 yıldır destek verdiklerini anlatarak, böylesine önemli bir kültürel etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını belirtti. 

Festivalin bir sanatsal etkinlik olduğunun altını çizen Türel, şöyle konuştu: 

"Sansür veya otosansürü hiçbir şekilde kabul edecek bir anlayışa sahip değiliz ancak tabi ki sanatsal değerlendirmelerin içine Büyükşehir Belediye Başkanı olarak girmemin uygun olmadığını düşünüyorum. Sonuç itibarıyla böylesine önemli bir sanatsal etkinliğin 51 senedir Türkiye ve dünya sinemasına katkısı oluyorken, sanatsal tartışmaların sanat çevrelerinde yapılması, siyasetin dışında tartışmaların olması en büyük temennimdir. Bir takım gündemde yer bulan hususlar söz konusu olmuştur. Şahsi kanaatim sansürden yana değil, tamamen karşı olduğumu ifade ediyor ve bu tartışmaların dışında kaldığımı özellikle belirtmek istiyorum. Kriz yaratmak bizlerin işi olmaz. Bizim işimiz krizleri ortadan kaldırmak. Şahsen, böylesine sanatsal bir etkinliğin en güzel şekilde olması için elimden gelen çabayı ortaya koyuyorum. Koymaya da devam ediyorum." 

Türel, festival komitesinin söz konusu olayla ilgili açıklama yaparak sansüre karşı olduklarını açıkladıklarını anımsatarak, festivalin siyasetin dışında icra edileceğini söyledi. (AA)

 

ETİKETLER

antalyaialtın portakalgezibelgeselsansürfilm festivali

İlgili Haberler

Altın Portakal'da Gezi belgeselinin yolu açıldı

Reyan Tuvi yaptığı açıklamada filmin İngilizce altyazısındaki bir küfrün çevirisini kaldırdığını, belgeselin Antalya’da gösterileceğini açıkladı

Altın Portakal'dan 10 jüri üyesi istifa etti

Cuma günü başlayacak olan Altın Portakal Film Festivali öncesi istifa depremi yaşanıyor

Altın Portakal'da sansüre tepki: Özür gelmezse filmlerimizi çekeriz

Antalya Film Festivali'nde Gezi belgeselinin sansürlenmesine tepki gösteren 15 belgesel yönetmeni 'festival yönetimi özür dilemezse filmlerimizi çekeriz' dedi

11 belgeselci Altın Portakal'dan çekildi

Antalya Film Festivali'nde Gezi belgeselinin sansürlenmesine tepki gösteren 15 filmden 11’i festivalden çekildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24