Antalya Belediye Başkanı'ndan Altın Portakal yorumu: Sansür hiçbir şekilde kabul edilemez

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Gezi belgeselinin Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde sansürlenmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Türel “Sansür veya otosansürü hiçbir şekilde kabul edecek bir anlayışa sahip olmadığını” söyledi.

Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı ilk toplantısı, 138 gündem maddesiyle Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan CHP Grup Sözcüsü Songül Başkaya, bu yıl 51'incisi yapılacak Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel kategorisinde yarışacak Taksim Gezi Parkı olaylarını konu alan "Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek" adlı filmle ilgili sansür tartışmalarını hatırlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Türel de festival aracılığıyla sanata 51 yıldır destek verdiklerini anlatarak, böylesine önemli bir kültürel etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını belirtti.

Festivalin bir sanatsal etkinlik olduğunun altını çizen Türel, şöyle konuştu:

"Sansür veya otosansürü hiçbir şekilde kabul edecek bir anlayışa sahip değiliz ancak tabi ki sanatsal değerlendirmelerin içine Büyükşehir Belediye Başkanı olarak girmemin uygun olmadığını düşünüyorum. Sonuç itibarıyla böylesine önemli bir sanatsal etkinliğin 51 senedir Türkiye ve dünya sinemasına katkısı oluyorken, sanatsal tartışmaların sanat çevrelerinde yapılması, siyasetin dışında tartışmaların olması en büyük temennimdir. Bir takım gündemde yer bulan hususlar söz konusu olmuştur. Şahsi kanaatim sansürden yana değil, tamamen karşı olduğumu ifade ediyor ve bu tartışmaların dışında kaldığımı özellikle belirtmek istiyorum. Kriz yaratmak bizlerin işi olmaz. Bizim işimiz krizleri ortadan kaldırmak. Şahsen, böylesine sanatsal bir etkinliğin en güzel şekilde olması için elimden gelen çabayı ortaya koyuyorum. Koymaya da devam ediyorum."

Türel, festival komitesinin söz konusu olayla ilgili açıklama yaparak sansüre karşı olduklarını açıkladıklarını anımsatarak, festivalin siyasetin dışında icra edileceğini söyledi. (AA)