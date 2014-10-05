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Kültür-Sanat

Altın Portakal'da Gezi belgeselinin yolu açıldı

Reyan Tuvi yaptığı açıklamada filmin İngilizce altyazısındaki bir küfrün çevirisini kaldırdığını, belgeselin Antalya’da gösterileceğini açıkladı

05 Ekim 2014 15:27

Reyan Tuvi'nin yönettiği Gezi Parkı direnişi belgeseli "Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek" ön jüri tarafından seçilmiş olmasına rağmen 51. Altın Portakal Film Festivali yönetimi tarafından refüse edilmişti. Yapılan müzakereler sonucunda anlaşma sağlandı. Film, Antalya'da gösterilecek.

Bu yıl 51’incisi gerçekleştirilen Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde Reyan Tuvi'nin “Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek” belgeselinin festival dışı bırakılması başlayan sansür tartışması mutlu sonla bitti.

Reyan Tuvi yaptığı açıklamada filmin İngilizce altyazısındaki bir küfrün çevirisini kaldırdığını, belgeselin Antalya’da gösterileceğini açıkladı.

Cem Erciyes’in Radikal’deki haberine göre, Revi’nin Twitter’dan yaptığı açıklama şöyle:

 

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