Altın Portakal'da Belgesel Film Yarışması iptal edildi

Bu yıl 51'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki "Ulusal Belgesel Film Yarışması"nın iptal edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, 51. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Belgesel Film Yarışma seçkisindeki 15 filmden 13'ünün yetkililerinin çekilme talebinde bulunması nedeniyle festival kapsamındaki "Ulusal Belgesel Film Yarışması"nın iptal edildiği belirtildi.

Aynı seçkide yer alan "Küçük Kara Balıklar" ve "Yüzde 12,29" isimli eserlerin sahiplerinin festival programında kalma beyanında bulundukları anlatılan açıklamada, bu nedenle her iki filmin özel gösterim olarak festival izleyicisi ile buluşacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Küçük Kara Balıklar" ile "Yüzde 12,29" filmlerinin ekiplerine sinemaya gösterdikleri hassasiyet için teşekkür edildi.

Reyan Tuvi'nin yönettiği Gezi belgeseli “Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek”e uygulanan sansür nedeniyle 13 film festivalden çekildiğini açıklamıştı