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3'ü polis 6 kişinin hayatını kaybettiği Midyat'taki canlı bomba saldırısını PKK üstlendi!

Hayatını kaybeden polislerden ikisi kadındı. Saldırıda 51 kişi de yaralandı

09 Haziran 2016 17:53

Mardin Midyat'ta ilçe emniyet müdürlüğüne yönelik olarak dün araçla düzenlenen canlı bomba saldırısını PKK üstlendi. Saldırıda 2'si kadın 3 polis şehit olmuş, 3 sivil de hayatını kaybetmişti

ANF’de yer alan habere göre terör saldırısının canlı bomba eylemi olduğu belirtilerek şöyle dendi:
“8 Haziran günü saat 11.00’de Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğüne yönelik Dirok Amed arkadaşımız tarafından fedai eylem gerçekleştirilmiştir.”

Saldırıyı gerçekleştiren Dirok Amed kod isimli PKK’lının Diyarbakır doğumlu İshak Katar olduğu belirtildi.

 

 Ne olmuştu?

 

 

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla dün saldırı düzenlendi. Patlamanın güvenlik görevlilerinin Emniyet Müdürlüğü'ne girmeye çalışan bir araçtan şüphelenerek müdahale etmesinin ardından yaşandığı belirtilirken, saldırıda 2'si kadın 3 polis şehit oldu, 3 sivil hayatını kaybetti. Şehit polislerden birinin hamile olduğu belirtildi. 51 kişinin de yaralandığı saldırıda şehit olan polis memuru Nefize Özsoy'un yine polis memuru olan eşi de daha önceki bir saldırıda yaralanmış ve tayini Kırklareli'ne çıkmıştı.

Patlamadan sonra Emniyet Müdürlüğü'ünde büyük hasar oluştuğu görülürken, çevredeki ev ve işyerleri de patlamadan etkilendi.  Patlamada yarım tondan fazla patlayıcının kullanıldığı ifade edilmişti. 

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