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Midyat saldırısında şehit polis sayısı 3'e yükseldi

Saldırı anında iki kadın polis ve üç sivil hayatını kaybetmişti

09 Haziran 2016 14:18

Mardin Midyat'ta dün İlçe Emniyet Müdürlüğü' ne bombalı araçla saldırıda yaralanan polislerden birinin daha kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi. Saldırı anında iki kadın polis ve üç sivil hayatını kaybetmiş, 51 kişi yaralanmıştı. 

Şehit olan polislerden Şerife Özden Kalmış'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yakın korumalığını yaptığı ve 6 aylık hamile olduğu, diğer şehit polis memuru Nefize Özsoy’un eşinin de polis olduğu ve ilçede birlikte görev yaptıkları sırada çıkan bir çatışmada yaralandığı öğrenilmişti.

 

 

 

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MardinMidyatMidyat İlçe Emniyet MüdürlüğüBombalı saldırışehit

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