Midyat'ta şehit olan kadın polislerden biri 6 aylık hamileydi

Mardin’in Midyat ilçesinde PKK tarafından Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan iki kadın polisten birinin Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde korumalığını yaptığı ortaya çıktı. Abdullah Gül'ün koruması olan polisin aynı zamanda 6 aylık hamile olduğu da öğrenildi. 7 Nisan'da Mardin Nusaybin'de düzenlenen saldırıda da, geçmişte Abdullah Gül’ün korumalığını yapan Salih Taç ve Erkan Başpehlivan şehit olmuştu.

Abdullah Gül’ün korumalığını yapan şehit polis memurunun isminin Şerife Özden Kalmış olduğu öğrenilirken, Kalmış'ın babası İbrahim ve abisi İsmail Sütçü'nün evlerine giden Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir şube müdürü ve sağlık ekipleri, aileye acı haberi verdi.

Kardeşinin Mardin'e tayin olmadan önce Ankara'da görev yaptığını ifade eden abi Sütçü, "Daha önce Sayın Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde yakın korumasıydı. Şark görevi olarak oraya tayini çıktı. Eşi de polis, ikisi de Midyat’ta görev yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ağabey İsmail Sütçü, kardeşini memleketleri Kastamonu’nun Araç İlçesi'nde toprağa vereceklerini söylerken, Araç İlçesi'nde amcasının evine de taziye çadırı kuruldu.

Bu arada taziye evini ziyaret eden Araç Belediye Başkanı Mustafa Ayanoğlu, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Başkan Ayanoğlu, şehit Şerife Özden Kalmış'ın 6 aylık hamile olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Şehit polis Şerife Özden Kalmış'ın yarın Araç'ta düzenlenecek törenin ardından ilçeye bağlı Sarpın Köyü'nde toprağa verileceği belirtildi.

Polis olan eşi de çatışmada yaralanmıştı

Şehit olan diğer şehit polis memuru Nefize Özsoy’un eşinin de polis olduğu ve ilçede birlikte görev yaptıkları sırada çıkan bir çatışmada yaralandığı öğrenildi. Nefize Özsoy’un eşi Cumhur Özsoy’un yaralandıktan sonra tayininin Kırklareli’ne çıktığı belirtilirken, acı haberi meslektaşlarından aldığı öğrenildi. Baygınlık geçiren Cumhur Özsoy, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve polis memurları hastaneye giderek Özsoy'a başsağlığı dileğinde bulundu. Özsoy çiftinin, 4 yaşında Elif adında bir kız çocuğu sahibi oldukları öğrenilirken, şehit polisin ailesinin ise Edirne'de yaşadığı bildirildi.