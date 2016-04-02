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Politika

Nusaybin'de şehit olan 2 polis, Abdullah Gül’ün korumalığını yapmış

Abdullah Gül, Twitter hesabından başsağlığı diledi

08 Nisan 2016 00:06

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter mesajında Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lıların tuzakladıkları bombayı patlatmaları nedeniyle şehit olan polis memurları Salih Taç ve Erkan Başpehlivan’ın uzun yıllar koruma ekibinde çalıştığını belirterek, ailelerine ve polis teşkilatına başsağlığı diledi.

Sabah saatlerinde bir polisin şehit olduğu Nusaybin'de, devam eden çatışmalarda 1 binbaşı ve 1 polis daha şehit oldu, 5 polis de yaralandı. İlçede öğleden sonra meydana gelen patlamada 2 polis daha şehit oldu. İlçede şehit sayısı 5'e çıktı.

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