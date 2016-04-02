Nusaybin'de operasyon düzenlenen binada patlama; 6 güvenlik mensubu şehit oldu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, asker ve polislerin operasyon düzenlediği sırada binada meydana gelen patlamada binanın çöktüğü ve biri özel harekat polis 5'i asker olmak üzere 6 güvenlik mensubunun şehit olduğu bildirildi.

CNN Türk’ün haberine göre, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Nusaybin ilçesi Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Güvenlik güçlerinin, burada operasyon düzenlediği binaya girişi sırasında, PKK'lılar tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Binanın çöktüğü patlamada, ilk belirlemelere göre, 6 güvenlik mensubu şehit oldu.