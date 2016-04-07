Nusaybin’de 1 binbaşı, 2 emniyet amiri ve 2 polis şehit oldu!

Sabah saatlerinde bir polisin şehit olduğu Nusaybin'de, devam eden çatışmalarda 1 binbaşı ve 1 polis daha şehit oldu, 5 polis de yaralandı. İlçede öğleden sonra meydana gelen patlamada 2 emniyet amiri şehit oldu. İlçede şehit sayısı 5'e çıktı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürdürülen operasyonlar kapsamında bu sabah PKK'lıların açtığı ateşle vurulan özel harekat polisi Doğan Sakarya, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. İlçede devam eden çatışmalarda öğle saatlerinde 1 binbaşı ve bir Özel Harekât polisi daha şehit oldu. İlçede öğleden sonra meydana gelen patlamada 2 polis daha şehit oldu. 5 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Operasyonlar sürüyor

İlçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet unsurlarınca 14 Mart'ta başlatılan müşterek operasyon sürüyor.