T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nusaybin’de 1 binbaşı, 2 emniyet amiri ve 2 polis şehit oldu!

Çatışmalarda 5 polisin de yaralandığı belirtildi

07 Nisan 2016 16:11

Sabah saatlerinde bir polisin şehit olduğu Nusaybin'de, devam eden çatışmalarda 1 binbaşı ve 1 polis daha şehit oldu, 5 polis de yaralandı. İlçede öğleden sonra meydana gelen patlamada 2 emniyet amiri şehit oldu. İlçede şehit sayısı 5'e çıktı.

Mardin'in  Nusaybin ilçesinde sürdürülen operasyonlar kapsamında bu sabah PKK'lıların açtığı ateşle vurulan özel harekat polisi Doğan Sakarya, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. İlçede devam eden çatışmalarda öğle saatlerinde 1 binbaşı ve bir Özel Harekât polisi daha şehit oldu. İlçede öğleden sonra meydana gelen patlamada 2 polis daha şehit oldu. 5 güvenlik görevlisi de yaralandı. 

 

Operasyonlar sürüyor

 

İlçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet unsurlarınca 14 Mart'ta başlatılan müşterek operasyon sürüyor.

ETİKETLER

mardinnusaybinsokağa çıkma yasağıözel harekat polisişehit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24