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"Nusaybin'de barikatlar ve duvarlar bomba dolu"

Nusaybin'de önceki gün düzenlenen saldırıda beş asker ve bir polis şehit olmuştu

04 Nisan 2016 11:47

Mardin Nusaybin’de 5 asker ve 1 özel harekât polisinin şehit olduğu bombalı saldırıda, PKK’nın yeni bir taktik uyguladığı öne sürüldü. Güvenlik birimlerinin tespitlerine göre,  PKK'lılar binanın iç duvarlarında sıvaları kazıyıp biriketlerin içine patlayıcı tuzakladı. Ardından da duvarı yeniden sıvayarak kapattı. Güvenlik güçleri duvar içlerine gizlenmiş patlayıcıları fark edemedi. PKK'lılar patlayıcıları uzaktan kumanda ile infilak ettirdi.

Hürriyet gazetesinden Uğur Ergan'ın haberine göre, PKK’lıların binanın bazı iç duvarlarında sıvaları kazıyıp biriketlerin içine el yapımı patlayıcı (EYP) tuzakladıkları ve daha sonra duvarı yeniden sıvayarak kapadıkları belirlendi. Binanın içine giren güvenlik güçleri duvar içlerine gizlenmiş EYP’leri fark edemedi. PKK'lıların uzaktan kumandayla patlatması ve binanın çökmesi sonucu 5 asker ve bir polis enkazın altında kalarak şehit düştü. Güvenlik yetkilileri PKK’nın bu yeni taktiği karşısında çalışmaların daha hassas götürüleceğini, duvarların içine EYP yerleştirilmiş olması ihtimali nedeniyle bundan böyle şüpheli binaların uzaktan imha edilmelesinin gündeme geleceğini söyledi. Yetkililer binaların imhasından önce boşaltılması için gereken anonsların yapılacağını ifade etti.

Bu arada Nusaybin’de önceki akşam bir binanın üzerlerine yıkılması sonucu 6 güvenlik görevlisinin şehit olmasının ardından önceki gece saat 22.00 sıralarında da PKK'lılar Fırat Mahallesi’nde yola döşedikleri mayının patlattı. Patlama sonucu yaralanan 5 güvenlik görevlisi, Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hakkari Yüksekova’da ise süren operasyon kapsamında, güvenlik güçleri Eski Kışla Mahallesi’nde PKK'lıların depo olarak kullandıkları bir evi tespit etti. Evde, kutusu açılmamış RPG-7 mühimmatı ve 20 kilo el yapımı patlayıcı ile güçlendirilmiş bomba düzeneği belirlendi ve kontrollü olarak patlatıldı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarma özel harekât taburu da PKK’lıların kış üslenmesinde kullandığı birçok sığınağı imha etti.

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