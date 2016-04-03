Nusaybin'de şehit olan beş asker ve bir polis son yolculuğuna uğurlandı

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lılar tarafından şehit edilen 5 asker ve 1 polis için, Selen Kışlası'nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehitler memleketlerine uğurlandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Atilla Kaya (25), Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Bekir Kelleci (25), Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Polat (26), Jandarma Uzman Çavuş Aycan Özdil (22), Jandarma Kıdemli Çavuş İbrahim Akdemir ve Özel Harekat Polisi İsrafil Kargı (27) için Mardin’de tören düzenlendi.

Hürriyet'teki habere göre, törene katılan Şehit Jandarma Kıdemli Çavuş İbrahim Akdemir’in eşi Seval Akdemir, "Benim eşim Diyarbakırlı, ben Muşluyum, babam Kürt, ben Kürt kızıyım. Ağlamayacağız, soysuzları sevindirmeyeceğiz. Onlar kalleş, Kürtlük davası değil, onların hepsi belirsiz. Ben eşime ‘gitme’ dedim ama o ‘olmaz’ dedi. ‘Bu vatan aşkıdır, bu sevda başkadır’ dedi. ‘Orada benim gibileri yok mu Seval dedi, eğer alnımızda yazılmışsa yaşayacaksınız’ dedi. ‘Kaderimizi değiştiremezsin’ dedi. Kurban olayım İbrahim’im. Ben seni çok sevdim. Emanetlerin başım gözüm üstüne. Ağlamayacağız, sevindirmeyeceğim onları. Allah bir daha onlara fırsat vermesin. Yıksınlar artık, yıkın, orada sivil halk yok, sivil halk orada kalır mı?” dedi.

Asker selamıyla veda

Şehit Jandarma Kıdemli Çavuş İbrahim Akdemir’in oğlu ve kızı ise babasının kıyafetleriyle törene katılarak şehit babalarını asker selamıyla uğurladı. AKP Mardin Milletvekilli Orhan Miroğlu şehit ailelerini teselli ederken gözyaşlarını tutamadı. Mardin 70. Piyade Tugay Komutanlığı Selen Kışlası'nda düzenlenen tören cenazelerin getirilmesi ile başladı, saygı duruşu ve şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasıyla devam etti.

Ardından silah arkadaşları adına konuşan Jandarma Yüzbaşı Halil Yay, 'şehitlerin daima Türk milletinin kalbinde yaşadıklarını ve yaşamaya devam edeceklerini' söyledi. Yay, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bölücü terör örgütünün amaçlarına ulaşmasını engellemek ve kanun hakimiyetini sağlamak maksadıyla görevimize daha artan bir inanç ve kararlılıkla devam edeceğiz. Kahraman şehitlerimizin emaneti olan 'bayrak', 'vatan' için kutsal nöbet sırası bizde. Aziz şehitlerimiz, sizlere layık olmanın bilinci içinde dimdik vazife başındayız, rahat uyuyun" diye konuştu.

“Baba, onlar bana emanet”

Tören sonunda Mardin İl Müftü Yardımcısı İsmail Ünal, şehitler için dua okudu. Duanın ardından şehitler uğurlandı. Şehit babasının tabutuna sarılan Jandarma Kıdemli Çavuş İbrahim Akdemir’in kızı, ‘Annemler hepsi bana emanet’ diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Jandarma Kıdemli Çavuş İbrahim Akdemir’in kaynanası ise "Ben seninle gurur duyuyorum, Peygamber Efendimize selam söyle" dedi.

Jandarma Astsubay Çavuş Atilla Kaya’nın cenazesi Balıkesir’e, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Polat’ın cenazesi Kayseri’ye, Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Bekir Kelleci’nin cenazesi Giresun’a, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aycan Özdil’in cenazesi Balıkesir Edremit’e, Jandarma Kıdemli Çavuş İbrahim Akdemir’in cenazesiDiyarbakır Bismil’e ve Şehit Özel Harekât Polisi İsrafil Kargı’nın cenazesi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine uğurlandı.