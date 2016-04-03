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TSK: 5 askerimiz, 1 polisimiz şehit oldu

Nusaybin’de operasyon düzenlenen binada patlama meydana geldi

03 Nisan 2016 02:44

Genelkurmay Başkanlığı, Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde PKK’lıların düzenlediği, 5 asker ile 1 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle dendi:

“02 Nisan 2016 Cumartesi günü saat 16.00 sularında, Mardin ili Nusaybin İlçesi’nde devam eden operasyonlar esnasında, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıların patlatılması neticesinde beş kahraman silah arkadaşımız ve bir kahraman emniyet mensubumuz şehit olmuştur. Dört kahraman emniyet mensubumuz ise hafif yaralı olarak kurtarılmış olup, hastaneye sevk edilmişlerdir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatımızın mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan emniyet mensuplarımıza ise acil şifalar diliyoruz.”

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